IL SEGRETO / Anticipazioni 8 novembre 2017: Lucia, cosa nasconde il suo passato?

Dopo le tante emozioni che hanno caratterizzato le puntate de Il Segreto della scorsa settimana, gli attuali episodi offrono maggiore serenità senza particolari tragedie e colpi di scena. Assicurandovi che si tratta solo di calma apparente e che l'interesse di Aurora Guerra per il dramma tornerà presto a fare capolino a Puente Viejo, vi segnaliamo ulteriori sviluppi nel rapporto di Fè e Mauricio. Quest'ultimo non crederà alla versione dei fatti della domestica, continuando ad essere certo che lei gli stia nascondendo qualcosa sia per quanto riguarda la loro relazione che per quanto concerne Caridad. Cos'è davvero accaduto a quest'ultimo? Perché di punto in bianco Fè è cambiata senza dare ulteriori spiegazioni? Purtroppo sappiamo bene che dietro questo improvviso voltafaccia c'è Donna Francisca, decisa a separare la coppia una volta per tutte. Nessuno, infatti, potrà allontanarla dal suo fedele collaboratore, l'unica persona ad esserle rimasta accanto anche durante i terribili mesi della sua caduta in disgrazia.

Il Segreto: cosa nasconde il passato di Lucia?

L'arrivo di Lucia a Los Manantiales è stato accolto con grande entusiasmo da Camila, che aveva bisogno di un'amica che le facesse dimenticare la recente perdita del bambino che portava in grembo. Eppure, nell'episodio che Canale 5 trasmetterà questo pomeriggio avremo l'impressione che la new entry abbia in serbo più di qualche asso nella manica e in futuro possa riservare delle sorprese. Camila continuerà ad essere felicissima di avere riabbracciato l'amica ma si confronterà con lei su alcuni temi che prima di allora sono stati soltanto trattati in maniera sommaria. Sarà così che il passato delle due cubane tornerà alla ribalta e con esso anche gli inevitabili segreti che comporterà. Camila e Lucia parleranno della loro gioventù e apprenderemo che prima della partenza la moglie di Hernando era molto diversa dalla donna che abbiamo imparato ad amare negli ultimi mesi. Già sappiamo della sua precedente relazione con Nestor, entreranno in scena nuovi particolari scomodi sugli anni trascorsi a Cuba?

