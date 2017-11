INHUMANS/ Anticipazioni dell'8 novembre 2017: il sacrificio di Gorgon per salvare Sammy

Inhumans, anticipazioni dell'8 novembre 2017, in prima Tv su Fox. Sammy e Declan vengono attaccati da Mordis, ma Gorgon decide di impedire il peggio.

Inhumans, in prima Tv assoluta su Fox

INHUMANS, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, mercoledì 8 novembre 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Inhumans, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo "Quel gentiluomo si chiama Gorgon". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Karnak (Ken Leung) si risveglia al fianco di Jen (Jamie Gray Hyder) in seguito alla notte di passione appena vissuta, ma vengono entrambi attaccati da Reno (Michael Trotter). L'Inumano riesce a deviare il proiettile prima che lo raggiunga, ma la donna viene comunque ferita e decidono di fuggire nei boscvhi. Intanto, Medusa (Serinda Swan) e Black Bolt (Anson Mount) riflettono sul prossimo punto del piano da seguire, a partire dalla ricerca di Crystal (Isabelle Cornish). Locus (Sumire) li informa poi sulla presenza di Karnak nei boschi e decidono di usare i suoi poteri per trovarlo. Louise (Ellen Woglom) propone di sfruttare alcuni sui contatti per tornare ad Attilan, ma vengono interrotti da una chiamata di Maximus (Iwan Rheon), che finge di avere ancora Crystal in ostaggio. Incarica poi Tibor (Ptolemy Slocum) di selezionare degli Inumani da inviare ad Aura (Sonya Balmores) in modo che i reali vengano fermati prima del loro rientro ad Attilan. Reno invece viene ucciso dai suoi contatti, che si mettono poi sulle tracce di Karnak e Jen. Dato che quest'ultima è ferita, l'Inumano cerca un modo per estrarle il proiettile e conclude che l'unica strada è sfruttare i suoi poteri per colpire il punto esatto. I due ritornano quindi all'accampamento, ma vengono raggiunti dai clienti di Reno, pronti ad ucciderli. Nonostante il suo tentativo d'attacco e l'aiuto di Jen, Karnak viene alla fine tramortito e catturato dal leader dei clienti. Nel frattempo, Crystal continua a trascorrere il suo tempo in mezzo agli esseri umani, mentre Locus usa la sua voce per individuare la distanza che li separa da Karnak. Prima di proseguire, Medusa e Locus entrano in contrasto per via delle scelte fatte dalla famiglia reale in tanti anni di regno. La Regina confida poi a Black Bolt di non comprendere perché non voglia farsi conoscere dagli altri per ciò che è. Nello stesso momento, Maximus scopre che gli Inumani non sono più dalla sua parte dato che ha minacciato loro di togliere la libertà. Tibor gli riferisce infatti che le sue azioni potrebbero nascondere in realtà un desiderio di potere personale e non la volontà di tutelare gli interessi degli Inumani. Dopo aver trovato Karnak, Gorgon (Eme Ikwuakor) riesce a liberare l'amico e Jen grazie ad un piccolo terremoto, mentre Sammy (Faleolo Alailima) si trova ancora prigioniero di Auran al centro di Declan (Henry Ian Cusick). Il gruppo si ricongiunge infine con Medusa e Black Bolt, ma Jen decide di staccarsi da Karnak. Locus invece muore poco dopo, ma prima li informa della presenza di Crystal sull'isola. Ad Attilan, Tibor scopre della presenza di un gruppo di Inumani che vuole destituire il re per riavere Black Bolt al comando.

ANTICIPAZIONI DELL'8 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 6 "QUEL GENTILUOMO SI CHIAMA GORGON"

Maximus invia Eldrag a supporto del gruppo di Inumani che si trovano al centro di Declan, fra cui il padre di Bronaja, Loyolis. Aura invece invia un messaggio a Medusa per avvisarla, mentre Black Bolt inizia la ricerca di Crystal con la Regina e Louise, preferendo incaricare Gorgon e Karnak del salvataggio di Declan e Sammy. Intanto, Crystal crea un fulmine per inviare un segnale agli altri. Una volta sull'orlo della sconfitta, Mordis cerca di uccidere se stesso per provocare la morte di tutti i presenti, subito dopo l'arrivo di Gorgon, che decide di sacrificare se stesso e colpire la struttura per permettere agli altri di rimanere illesi. Il gruppo di Black Bolt alla fine riesce a riunirsi a Crystal e raggiunge il centro, mentre Audrey rivela alla Polizia la presenza degli Inumani, ma Louise riesce a depistare le autorità fingendo di essere la ragazza di Dave.

