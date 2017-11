Il commissario Montalbano/ Contro la violenza sulle donne, anticipazioni: Una voce di Notte (Replica)

Il commissario Montalbano contro la violenza sulle donne: questa sera, su Raiuno, va in onda la replica di Una voce di notte con Luca Zingaretti impegnato in un nuovo caso.

Il commissario Montalbano

Il commissario Montalbano torna per combattere la violenza contro la donne. Il 25 novembre è la Giornata mondiale contro i femminicidi e la Rai ha deciso di mandare in onda le repliche di quattro episodi de Il Commissario Montalbano in cui si parla della violenza sulle donne. Una decisione che la Rai ha preso per sensibilizzare il pubblico in un periodo in cui aumenta sempre di più il numero delle violenze sulle donne e anche per portare a casa risultati più soddisfacenti. Il commissario Montalbano, infatti, anche in replica, regala alla Rai ascolti sempre molto alti. In un periodo in cui la Rai fatica a battere la concorrenza, Montalbano sembra essere l’unica soluzione. Nel primo episodio, in onda oggi 8 novembre, alle 21.20 su Raidue, intitolato “Una voca di notte”, tramesso per la prima volta nel 2013, Montalbano indaga sulla morte della fidanzata di Giovanni Strangio, figlio del presidente della provincia di Montelusa. Per fare chiarezza sul delitto della giovane, Montalbano dovrà vedersela anche con le pressioni dei politici coinvolti. Per riuscire a risolvere il caso, il commissario si ritroverà a fare qualcosa che non ha mai fatto. Il 15 novembre, poi, andrà in onda Le ali della sfinge in cui Montalbano indaga sulla morte di una ragazza dell’est. Il 22 toccherà all’episodio La caccia al tesoro in cui il commissario dovrà vedersela con un maniaco e nell’ultima replica del 29, Gatto e cardellino, trasmesse per la prima volta nel 2002, Montalbano sarà alle prese con uno scippatore di vecchiette.

LUCA ZINGARETTI E ANDREA CAMILLERI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Luca Zingaretti e Andrea Camilleri uniscono le forze contro la violenza sulle donne. L’interprete e l’autore de Il commissario Montalbano si uniscono al grido di chi dice basta ai femminicidi e ad ogni forma di violenza sulle donne. Luca Zingaretti che, nei panni del famoso commissario si è più volte occupato di casi di violenza, nel 2016, aveva partecipato alla campagna della Polizia di Stato contro i femminicidi "Se un uomo maltratta una donna, questo non è amore” invitando le donne a denunciare. Andrea Camilleri, come scrive La Repubblica, ha introdotto la campagna Montalbano e il grido delle donne con un intervento forte. “Questo tipo di violenza che spesso e volentieri arriva all’omicidio - magari effettuato nei modi più crudeli e più barbari - ha una caratteristica: nella maggior parte dei casi viene compiuto da fidanzati ex fidanzati, mariti, ex mariti. Viene fuori un desolante quadro di arretratezza dei nostri costumi, di sconsolante angustia mentale” – afferma lo scrittore che poi continua – “In Italia una gran quantità di maschi, di qualsiasi classe sociale, considera la donna oggetto di sua proprietà in eterno, come se non dovesse avere mai più la libertà… Questa concezione è il modo più degradante e più abietto di considerare la persona umana. Il rifiuto alla sottomissione non ha che un verdetto possibile: la morte, l’annullamento totale dell’esistenza di una donna che osato opporsi. Potremo vantarci della ripresa economica, della disoccupazione diminuita, di tanti passi avanti ma fino a quando non raggiungeremo questo concetto di parità assoluta tra uomo e donna noi faremo dei falsi passi in avanti".

