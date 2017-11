JEREMIAS RODRIGUEZ E AIDA YESPICA / Interviene l'ex fidanzata: "Di bassezze ne stiamo vedendo abbastanza"

Jeremias Rodriguez e Aida Yespica si sono avvicinati negli ultimi giorni al Grande Fratello Vip 2, causando anche le polemiche dell'ex fidanzata dell'argentino.

08 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez e Aida Yespica potrebbero diventare la seconda coppia nata davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 2. Sebbene la modella venezuelana abbia dichiarato di non avere baciato il compagno di avventura dietro alla tenda del confessionale, il loro avvicinamento ha causato scalpori e critiche al punto da avere indotto Giuseppe Lama a chiudere la relazione con Aida. Dopo la sorpresa e le lacrime iniziali, quest'ultima si è comunque resa conto di stare bene da sola e di non accettare alcun rimprovero da un uomo frequentato solo da due mesi. Sulla questione è recentemtente tornata anche Sara Battisti, l'ex fidanzata di Jeremias Rodriguez e da lui frequentata per circa un anno (anche se con alti e bassi) prima dell'entrata nella casa. Anche se il fratello di Belen aveva messo in chiaro con Sara, chiudendo tale rapporto, lei aveva dimostrato di tenere molto a lui al punto da avere pagato un aereo per dimostrare il suo sostegno.

Jeremias Rodriguez e Aida Yespica: interviene Sara Battisti

Anche se la sua storia d'amore con Jeremias Rodriguez era già conclusa prima dell'inizio del Grande Fratello Vip 2, Sara Battisti è intervenuta su Instagram per rispondere alle tante domande dei suoi followers. Ha quindi espresso la sua contrarietà a quanto visto in televisione, lanciando una chiara frecciatina sia all'ex fidanzato che a Cecilia Rodriguez: "Rispondo solo perché dopo mesi di silenzio è giusto che io esprima il mio parere.... ho imparato a seguire il consiglio di guardare i fatti e non le parole e i fatti parlano da soli.... non c’è bisogno di vendette o bassezze da parte delle persone che sono fuori perché di bassezze ne stiamo già vedendo abbastanza.... la domanda è!? Bastano 60 giorni per distruggere rapporti VERI costruiti con passione, amore, sacrifici e dolori? Se la risposta è si non mi resta altro che distogliermi da questo schifo e sperare che tutto questo serva da lezione a chi non rispetta i sentimenti altrui o a chi cambia continuamente atteggiamento e pensiero... non mi dilungo...potrei continuare, ma evito per rispetto della mia persona!"

