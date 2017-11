JURASSIC WORLD/ Su Canale 5 il film con Chris Pratt (oggi, 8 novembre 2017)

Jurassic World, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 8 novembre 2017. Nel cast: Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, alla regia Colin Trevorrow. La trama del film nel dettaglio.

08 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 5

NEL CAST CHRIS PRATT E BRYCE DALLAS HOWARD

Il film Jurassic World va in onda su Canale 5 oggi, mercoeldì 8 novembre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola d'avventura del 2015 che è stata diretta da Colin Trevorrow e rappresenta il quarto film della saga cinematografica di Jurassic Park. Il cast è composto da Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Omar Sy, Vincent D'Onofrio, Jake Johnson e Lauren Lapkus. Chris Pratt, che in Jurassic world veste i panni di Owen Grady, è un noto interprete statunitense famoso per le sue apparizioni in film celebri come Guardiani della Galassia, Delivery Man, Wanted - Scegli il tuo destino, L'arte di vincere e Ragazze da sballo. Il progetto per la realizzazione del film è rimasto in cantiere per ben tredici anni e la sua uscita al cinema è stata ritardata di circa un anno a causa di alcuni contrasti tra casa di produzione e sceneggiatori. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

JURASSIC WORLD, LA TRAMA DEL FILM

Sono ormai trascorsi ventidue anni dal disastro al Jurassic Park e il sogno di John Hammond è diventato realtà: Jurassic World è un parco tematico in grado di attirare visitatori da ogni parte del mondo. A gestire l'intero complesso è Simon Masrani a cui John Hammond ha affidato la gestione del parco poco prima di morire. I fratelli Gary e Zach, nipoti di Claire Dearing sono tra i nuovi visitatori della struttura. Entrambi passeranno le vacanze natalizie nel parco. Claire, genetista del Jurassic World, assieme ai suoi colleghi sta cercando di porre rimedio al drastico calo di introiti registrato dal parco negli ultimi mesi. Per farlo sta tentando di mettere a punto un nuovo dinosauro che possa attirare un maggior numero di turisti elaborando il DNA di diverse specie differenti. Il risultato degli esperimenti porta alla creazione di una specie tutta nuova, denominata indominus rex, dai tratti aggressivi e dalla spiccata intelligenza. Il dinosauro viene rinchiuso assieme ad un altro esemplare ma questo viene ben presto divorato dall'indminus che si dimostra più feroce del previsto. È inoltre in grado di mimetizzarsi con l'ambiente che lo circonda, tanto da diventare invisibile agli occhi delle sofisticate strumentazioni di sicurezza del Jurassic World. Ben presto la situazione precipita e Claire è costretta a far evacuare l'intera isola. L'indominus rex è fuori controllo. Purtroppo i nipoti della donna non sono al corrente della situazione ed ignari dell'ordine di evacuazione si incamminano all'interno di un bosco. Gary e Zach, tuttavia, riescono miracolosamente a sopravvivere ad un attacco del dinosauro ed a recuperare una vecchia jeep con la quale tornano al Jurassic World.

