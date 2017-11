KARINA BEZHENAR/ La fidanzata "non social" di Fabio Rovazzi

La nuova fidanzata Fabio Rovazzi è Karina Bezhenar, giovanissima modella e aspirante attrice. I due stanno insieme da quasi un anno e non condividono il loro amore sui social.

08 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Fabio Rovazzi e Jarina Bezhenar

Karina Bezhenar è la fidanzata di Fabio Rovazzi. Ad annunciare la sua storia d’amore è stato lo stesso Rovazzi a Vanity Fair lo scorso dicembre: “Sono fidanzato da un mese, sono uno che s’impegna nelle storie d’amore”. I due si sono conosciuti tramite amici comuni e hanno mantenuto il massimo riserbo: “Quanto sono stato bravo a non far trapelare nulla dai social?”, ha aggiunto l’amico di Fedez. Pochi giorni dopo, precisamente il 31 dicembre, è arrivata la conferma con una foto pubblicata da Rovazzi su Instagram: Fabio e Karina (insieme a Nek) in aereo in direzioni di Bari per il concerto di fine anno. A inizio anno la coppia riservatissima ha trascorso qualche giorno di vacanza a Cortina. Della coppia esistono pochissime foto, ma lo scorso ottobre ospite a Chi ha incastrato Peter Pan? Fabio Rovazzi ha confermato di essere ancora fidanzato e che vorrà un figlio prima o poi.?Karina Bezhenar, 20 anni, è una giovane modella e aspirante attrice. La ragazza vive a Milano ormai da oltre un anno. E su Instagram supera i 25mila follower.

LA FIDANZATA "NON SOCIAL"

In un’intervista a Repubblica Fabio Rovazzi aveva paragonato la sua ragazza a Chiara Ferragni, fidanzata di Fedez: "Ho una fidanzata. Non social”. A Vanity Fair il giovane cantante ha raccontato del suo rapporto con Fedez e con le fan: “Fede è un grande amico, ci divertiamo insieme e lui mi dà consigli utili, anche se da quando sta con la Ferragni lo vedo meno. Essere famosi ha anche i suoi contro. Non posso più portare fuori Marley, il mio cane. Ho fan che mi perseguitano, soprattutto ragazze”.

