LO SCIACALLO - NIGHTCRAWLER/ Su Rai Movie il film con Jake Gyllenhaal (oggi, 8 novembre 2017)

Lo sciacallo - Nightcrawler, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 8 novembre 2017. Nel cast: Jake Gyllenhaal, Bill Paxton, alla regia Dan Gilroy. La trama del film nel dettaglio.

08 novembre 2017 Cinzia Costa

Il thriller in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST JAKE GYLLENHAAL

Lo sciacallo - Nightcrawler va in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 8 novembre 2017, alle ore 23,45. Un thriller che è stato affidato alla regia di Dan Gilroy (debuttante alla regia) mentre nel cast troviamo Jake Gyllenhaal, Bill Paxton, Rene Russo, Riz Ahmed, Ann Cusack, Kevin Rahm e Eric Lange. Bill Paxton, che interpreta Joe Loder, è un attore e produttore statunitense. Nel 2017 è entrato a far parte del cast di The circle, film diretto da James Ponsoldt. Ma vediamo la trama del film nel detaglio.

LO SCIACALLO - NIGHTCRAWLER, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista del film è Lou, un ladruncolo che ruba e commercia metalli pur di riuscire a sopravvivere. Una mattina, per puro caso, si ritrova ad essere il testimone di un terribile incidente. Nel frattempo, un giornalista è intento a riprendere l'intera scena per poi montarla all'interno di un proprio servizio. La scena ispira Lou che decide di intercettare i segali radio della polizia in modo tale da trovarsi in prossimità di incidenti ed emergenze, così da riprendere le scene e vendere i video alle principali emittenti televisive. I consigli della giovane reporter Nina (che Lou ricatta) gli consentono di comprendere alcuni stratagemmi. Lou decide inoltre di farsi aiutare da Rick. In poco tempo i suoi affari si espandono a ritmo esponenziale e con essi anche il suo livello di spregiudicatezza Una sera, Lou riprende due assassini che fuggono a bordo di un'automobile, riprendendo anche la targa. Tuttavia decide di non vendere il video e di pedinare i due malviventi, in modo tale da riprenderli anche in altre occasioni. E così li segue, raggiungendoli all'interno di un locale dove poco dopo innescano una violenta sparatoria che Lou riesce a riprendere. Dallo scontro a fuoco uno dei due criminali viene ucciso. Lou e Rick inseguono il malvivente sopravvissuto fino a che l'auto su cui viaggia quest'ultimo finisce per scontrarsi contro una volante della polizia. Lou intima al suo collaboratore di avvicinarsi al criminale morente ma questi uccide Rick, mentre Lou continua a riprendere tutta la scena.

