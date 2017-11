LUCA ONESTINI E JEREMIAS RODRIGUEZ / Amicizia al capolinea: "Io ho capito chi è" (Grande Fratello Vip 2)

Jeremias Rodriguez e Luca Onestini non giungono al chiarimento dopo la nomination avvenuta durante la diretta del Grande Fratello Vip 2 dello scorso lunedì.

08 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Jeremias Rodriguez

All'interno della Casa del Grande Fratello Vip 2 sono nate delle belle amicizie, molte delle quali sembrano destinate a proseguire anche al termine delle riprese del realty show di Canale 5. Ma a differenza di quanto avevamo creduto in un primo momento, non sembra essere questo il caso di Luca Onestini e Jeremias Rodriguez, il cui scontro è proseguito anche durante la diretta dello scorso lunedì. I due giovani, che all'inizio della loro avventura sembravano avere molto in comune, sono stati protagonisti di una brutta discussione causata dalla decisione di Jere di nominare l'ex tronista. Il fatto non è andato giù a quest'ultimo, che si è trovato in nomination per la prima volta dall'inizio del programma e si dovrà scontrare proprio con il fratello di Belen (oltre che Giulia De Lellis, Cristiano Malgioglio e Raffaello Tonon) per evitare l'eliminazione della prossima settimana. Ma il tentativo di capire per quale motivo, Jeremias lo ha nominato non ha portato i suoi frutti.

Luca Onestini e Jeremias Rodriguez: lo scontro continua

Al termine della diretta, Luca Onestini e Jeremias Rodriguez hanno tentato il confronto anche se il loro faccia a faccia ha confermato come tra loro non ci sia più l'amicizia di un tempo. Sorprendendo l'ex tronista che credeva di avere un legame con il compagno di avventura, Jere ha infatti dichiarato: "A me non mi appartiene Luca, non me ne frega niente. Per come sono fatto io, sarei andato da lui per parlare, ma non mi interessa perché ho capito chi è. Quando vedo una persona che sta male mi avvicino e chiedo come sta perché sono umano prima di tutto e lascio tutto da parte, ma io ho capito chi è, punto. Solo per quel motivo non parlo con lui". A suo dire, dunque, Luca non si è comportato bene nei suoi confronti, soprattutto quando nei giorni precedenti lo ha visto giù di morale. Per questo non si pente affatto di averlo nominato e, a quanto pare, potrebbe persino ripetere la scelta nel caso in cui entrambi non vengano eliminati nella prossima puntata serale.

