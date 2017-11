Lisa Fusco/ Video, difende Cristiano Malgioglio e attacca Giulia De Lellis: Pomeriggio 5 infiamma il web

Grande Fratello Vip, Lisa Fusco difende Malgioglio e attacca la De Lellis. Tramite i social, la "soubrettina" difende l'amico e accusa le fans di Giulia di essere un clan

08 novembre 2017 Fabio Belli

Giulia De Lellis attaccata da Lisa Fusco

Si prospetta una settimana agitata per i fans del Grande Fratello Vip: ben cinque inquilini della casa sono andati in nomination, stiamo parlando di Jeremias Rodriguez, Luca Onestini, Giulia De Lellis, Cristiano Malgioglio e Raffaello Tonon. Il televoto sarà decisivo, ed i fans della De Lellis rappresentano, almeno a detta della giovane fidanzata di Andrea Damante, una sorta di garanzia per uscire indenne dalla prova. Contro la De Lellis si è scagliata però la “soubrettina” Lisa Fusco, che da grande amica di Cristiano Maglioglio, con un infuocato post su Instagram ha messo in evidenza come Giulia usi i suoi fans pronti a tutto all’esterno della casa come una vera e propria “mafia”, con le accese sostenitrici della De Lellis che sarebbero in grado di influenzare pesantemente il televoto. Inequivocabile il post di Lisa Fusco su Instagram, e poi, ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, la Fusco si è scagliata contro il “clan” che sostiene Giulia De Lellis in maniera ancor più accesa.

LA LITE CON LE "BIMBE DI GIULIA D"

Questo il testo del post di Lisa Fusco su Instagram: “Dalla pagina ufficiale della De Lellis c’è tanta scorrettezza. Lo staff incita ad eliminare Malgioglio scrivendo chiaramente il nome e cognome dando orario per eliminazione di massa. Questo lo trovo di una bassezza unica senza stile! Si doveva scrivere sosteniamola come c’è sulle pagine ufficiali degli altri concorrenti ma senza dare indicazioni contro una sola persona! Come accadde nella casa verso Jeremias GIULIA dice: “Le mie bimbe sanno cosa fare “ GIUlIA il padrino 2! Questo lo dirò alle 18 da barbara d urso a pomeriggio 5.” E alle parole sono seguiti i fatti, con la Fusco che si è davvero scagliata contro la De Lellis a Pomeriggio 5. Il gruppo delle fans di Giulia De Lellis, “le bimbe di giulia d” hanno salvato a loro volta gli sceenshot dei commenti in cui Lisa Fusco definiva Giulia “Mafiosa”, spiegando come il complottismo della Fusco e di Malgioglio avrebbe sortito l’effetto contrario, e che le gravi accuse della showgirl non sarebbero comunque cadute nel vuoto.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI LISA FUSCO A POMERIGGIO 5

ANDREA DAMANTE SEGUE DA LONTANO

In tutto questo, Andrea Damante continua a seguire la sua Giulia da lontano nell’avventura all’interno della casa del Grande Fratello VIP. Damante ha seguito l’ultima puntata in compagnia di Francesco Monte, l’ormai ex di Cecilia Rodriguez, e su Instagram ha commentato esprimendo parere favorevole riguardo la riammissione nella casa, dopo l’eliminazione, di Jeremias Rodriguez. Il sostegno verso Giulia è tacito ma concreto, Andrea rappresenta un punto fermo per la De Lellis tanto che la ragazza si è rivolta al suo fidanzato con una lettera per evidenziare un momento di difficoltà all’interno della casa. Tra i due potrebbero presto esserci i fiori d’arancio, sicuramente Andrea sarà chiamato a commentare le accuse se lo scontro ffra Giulia De Lellis e Cristiano Malgioglio si rivelerà davvero quello che deciderà la prossima eliminazione all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

© Riproduzione Riservata.