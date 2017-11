Matrimonio Simone Inzaghi/ Alessia Marcuzzi e l'ex compagno insieme all'altare

Simone Inzaghi e l'ex Alessia Marcuzzi insieme all'altare? Sembra che il calciatore sia pronto a sposarsi e che la sua ex lo accompagnerà in veste di testimone. Ecco i dettagli

Nozze in arrivo per Simone Inzaghi che, dopo tanto tempo ha finalmente deciso di dire sì alla fidanzata Gaia che proprio qualche anno fa gli ha regalato il piccolo di casa, Lorenzo. A lanciare la notizia è il settimanale Chi che proprio in una delle sue rubriche sul gossip, ha rivelato che l'allenatore convolerà presto a nozze ma la vera notizia è che sull'altare con lui ci sarà la bella Alessia Marcuzzi, sua ex e madre del suo primogenito, Tommaso. A quanto pare la conduttrice sarà all'altare come testimone delle nozze che dovrebbero andare in scena la prossima estate. Secondo la rivista sembra che Alessia Marcuzzi sarà la testimone della sposa, la bella Gaia, a testimonianza di quello che la conduttrice ha sempre detto: "La loro è una famiglia allargata e felice dove ognuno ha il proprio ruolo senza intralciare gli altri".

ALESSIA MARCUZZI TESTIMONE DI NOZZE

Mentre Simone Inzaghi ha optato per il fratello Pippo, Gaia ha deciso di affidarsi proprio alla donna che in questi anni è stato accanto a lei e alla sua famiglia, Alessia Marcuzzi, nonostante il lungo passato con il suo compagno. Subito dopo la separazione i due si sono trovati ad affrontare discussioni e problemi ma questo non li ha fermati visto che, proprio in nome dell'amore profondo che li legava a Tommaso, sono riusciti a superare tutto e diventare la famiglia che adesso va in vacanza insieme, sa come comportarsi in pubblico e in privato tanto da conquistare Gaia che l'ha scelta come testimone del suo amore. Per i dettagli sulle nozze dovremo attendere qualche mese visto che ci vorrà l'estate per il sì.

