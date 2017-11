Morto Figlio Costanza Caracciolo e Bobo Vieri / Aborto spontaneo: “Non era il momento”

Costanza Caracciolo ha perso il bambino che aspettava da Christian Vieri. La coppia, con un comunicato, chiede rispetto per il difficile momento che sta vivendo.

08 novembre 2017 Redazione

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri

Solo ieri, martedì 7 novembre, il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini anticipava lo scoop sulla gravidanza di Carolina Caracciolo, compagna di Bobo Vieri. Oggi, invece, è arrivata una triste notizie: la ex velina ha perso il bambino per un aborto spontaneo. La coppia ha diramato un comunicato per condividere la tristezza del momento: “È con dolore che ci vediamo costretti a frenare le voci di una nostra gravidanza che circolano in queste ore sui vari media; purtroppo il destino ha deciso che non fosse questo il momento. Chiediamo a tutti di capire e rispettare questo delicato momento della nostra vita”. Un annuncio molto triste, ma necessario per mettere a tacere l’euforia scatenatasi ieri dopo la notizia del lieto evento per la coppia. Christian Vieri e la bella ex velina, insieme dopo l’estate a Ibiza, si stavano preparando a diventare genitori la prossima primavera.

I MESSAGGI SU TWITTER

Ieri, dopo l’annuncio dell’imminente paternità di Bobo Vieri, su Twitter sono apparsi numerosi cinguettii dedicati al bomber: “Bobo Vieri ha appeso le scarpe al chiodo??Non ci credo proprio…” e Ci sono poche certezze nella vita di un uomo: la velocità della luce, la costante di Planck e Bobo Vieri che ne cambia una ogni settimana. Ora l’ultima non c’è più”, hanno scritto due utenti. Altri hanno paragonato lo scoop al nuovo Twitter con 280 caratteri: “Bobo Vieri padre e 280 caratteri su Twitter, il mondo sta cambiando…” e “Bobo Vieri padre e #280caratteri su Twitter. La fine di un epoca”. Oggi, invece, i fan della ex velina e di Vieri lasciano messaggi di conforto dopo la triste notizia: “Mi dispiace Bobo per quello che è successo, ma non mollare, perché un giorno riuscirai a realizzare quel desiderio”, ha scritto una fan dell'ex calciatore.

© Riproduzione Riservata.