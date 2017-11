Morto Figlio Costanza Caracciolo e Bobo Vieri/ Aborto spontaneo: "Rispettate questo momento della nostra vita"

Christian Vieri e Costanza Caracciolo: perso il bambino, l'annuncio pieno di dolore con un comunicato stampa ufficiale, ecco la straziante richiesta della coppia e le ultime.

08 novembre 2017 Valentina Gambino

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri

Dopo la grande gioia, per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri è arrivato l'immenso dolore. Tra le pagine del settimanale “Chi”, in edicola da oggi con il nuovo numero, la coppia aveva avuto modo di ufficializzare la gravidanza dell'ex Velina di Striscia la Notizia. Tanta la gioia per i due, così come l'attenzione mediatica sull'accaduto. Ed invece, dopo alcune ore dalla diramazione della gioiosa novella, Costanza e Bobo hanno dovuto divulgare un triste comunicato: "E' con dolore che ci vediamo costretti a frenare le voci di una nostra gravidanza che circolano in queste ore sui vari media; purtroppo il destino ha deciso che non fosse questo il momento. Chiediamo a tutti di capire e rispettare questo delicato momento della nostra vita". La relazione d'amore tra l'ex campione di calcio e la showgirl, aveva avuto inizio questa estate in quel di Ibiza. Nessuno – o quasi – puntava sulla loro frequentazione ed invece, Bobo sta cercando la sua personale progettualità proprio tra le braccia della 27enne siciliana.

Christian Vieri e Costanza Caracciolo: perso il bambino, l'annuncio pieno di dolore

Chi conosce bene Bobo Vieri, ha dichiarato che Costanza Caracciolo gli ha totalmente rubato il cuore. Ecco perché, il 44enne aveva deciso anche di mettere la testa a posto costruendo una famiglia con la sua biondissima fidanzata. L'ex calciatore per anni è stato considerato un vero scapolo d'oro. In un passato nemmeno troppo lontano, Vieri veniva apostrofato come una grande latin lover, con all'attivo tanti flirt: da Elisabetta Canalis a Melissa Satta, da Aida Yespica a Jazzma Kendrick. Il bambino che aspettava Costanza, sarebbe dovuto nascere la prossima primavera anche se attualmente non si conosceva il sesso del nascituro. La coppia nel frattempo, ha chiesto rispetto e silenzio per il dolorosissimo momento e nonostante la richiesta, sono tanti i fan che nelle ultime ore stanno dimostrando il loro affetto e sostegno a Vieri e la sua fidanzata. Proprio alcune ore fa, Christian aveva scritto su Instagram: "Il tempo non ti fa perdere gli amici... ma ti fa capire quali sono quelli veri". Probabilmente l'ex sportivo, in queste ore ha trovato un poco di sollievo tra le braccia delle persone care.

