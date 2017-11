Nicolò Brigante è il nuovo tronista/ Uomini e Donne: presto la presentazione (Trono Classico)

Nicolò Brigante è il nuovo tronista di Uomini e Donne: alla corte di Maria De Filippi sbarca un modello siciliano, la presentazione nella prossima registrazione.

08 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Nicolò Brigante

Nicolò Brigante è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Ad annunciarlo in anteprima p il portale Isa e Chia che ha anche pubblicato le prime foto del video di presentazione girato insieme alla redazione del programma di Maria De Filippi. Moro, sguardo penetrate e fisico prestante, di Nicolò Brigante si sa ancora poco. Dalle informazioni pubblicate da Isa e Chia che ha diffuso la segnalazione di una lettrice, sappiamo che Nicolò è un modello siciliano e che aveva fatto i provini per partecipare a Uomini e Donne tempo fa. Nella sua vita, poi, era arrivato l’amore e Nicolò aveva lasciato perdere. Dopo essere tornato single, tuttavia, ha deciso di riprovarci e, a quanto pare, sarà lui il nuovo tronista del programma di Maria De Filippi. Nicolò dovrebbe essere presentato già nella prossima registrazione del trono classico. La bellezza del siciliano ha già conquistato i fans del trono classico che, tuttavia, sperano che il suo sia un percorso limpido e lineare.

CHI E’ NICOLO’ BRIGANTE

Nicolò Brigante è dunque l’erede di Mattia Marciano sul trono classico di Uomini e Donne. Di lui, la lettrice di Isa e Chia, scrive: “Vi volevo dire che nella prossima registrazione del Trono Classico quasi sicuramente sarà presentato il nuovo tronista. Oggi infatti a Scordia, in provincia di Catania, ho visto Nicolò Brigante, un ragazzo che conosco di vista, girare il video di presentazione in compagnia di alcuni ragazzi della redazione (la persona vicino a lui mi sembrava proprio Raffaella Mennoia). So che fa il modello e che aveva già fatto i provini tempo fa ed era stato preso, ma poi si era fidanzato ed aveva lasciato perdere”, si legge sul portale. Bello, modello e single: Nicolò Brigante dovrà tirare fuori le unghie per avere l’appoggio del pubblico, sempre molto scettico da chi arriva dal mondo dello spettacolo.

