Nilufar Addati è la nuova tronista/ Uomini e Donne: l'ex corteggiatrice gira il video di presentazione

Nilufar Addati è la nuova tronista del trono classico di Uomini e Donne: dopo la delusione per Mattia Marciano, la bella campana torna da Maria De Filippi con un cambio di ruolo.

08 novembre 2017 Valentina Gambino

Nilufar Addati, nuova tronista di Uomini e Donne

Nilufar Addati è la nuova tronista del trono classico di Uomini e Donne. Dopo numerose segnalazioni ed avvistamenti, la bomba è stata prontamente lanciata dal VicoloDelleNews. La giovane si è fatta notare durante il precedente trono di Mattia Marciano. L'ex tronista campano, l'aveva notata per il caratterino tutto pepe ma non per la sua fisicità. Di contro, lei si era subito invaghita fino a dimostrare di tenerci in particolare modo. Dopo numerose criticità e lacrime, Nilufar ha deciso di lasciare il programma e Mattia, non l'ha fermata. Il campano infatti, nonostante avesse ribadito di essere dispiaciuto, non voleva prendere in giro nessuno. Se Nilufar non piaceva (fisicamente) all'ex tronista, dentro gli Studi Elios del programma condotto da Maria De Filippi, erano già tutti pazzi di lei: da Gianni Sperti alla tronista Sabrina Ghio. Ecco perché, dopo la fine del brevissimo trono di Mattia passato quasi inosservato, la ragazza bionda dovrebbe anche risollevare le sorti del programma, partito un poco in sordina rispetto alle precedenti edizioni.

Uomini e Donne, Nilufar è la nuova tronista: fuori Sabrina?

Anche se la notizia non è arrivata ufficialmente dalla redazione di Uomini e Donne, il sito succitato ha condiviso numerosi scatti che ritraggono Nilufar Addati alle prese con la registrazione del video di presentazione che vedremo a breve in televisione, durante l'esordio (e il cambio di ruolo) della giovane napoletana. “La ragazza stava passeggiando, con la troupe al seguito, in via Toledo, di fronte alla discesa dei quartieri spagnoli (Napoli)", ha scritto la talpa del Vicolo. Ultimamente, si era anche avanzata l'ipotesi di un nuovo tronista, così come riportato da Isa&Chia e quindi, se le novità fossero due, qualcuno ha evidenziato la possibilità di abbandono anche da parte di Sabrina Ghio. Dopo circa due mesi dall'inizio della sua avventura e la recente delusione con Nicolò Raniolo che ha abbandonato il programma confessando che l'ex ballerina di Amici non era il suo tipo di donna, la nuova tronista potrebbe lasciare il suo ruolo senza fare una scelta: staremo a vedere cosa accadrà a breve!

© Riproduzione Riservata.