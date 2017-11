OCEAN'S THIRTEEN/ Su Rete 4 il film con George Clooney e Brad Pitt (oggi, 8 novembre 2017)

Ocean's Thirteen, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoeldì 8 novembre 2017. Nel cast: George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon e Al Pacino. La trama del film nel dettaglio.

08 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

NEL CAST GEORGE CLOONEY E BRAD PITT

Il film Ocean's Thirteen va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 8 novembre 2017, alle ore 23.25. Una pellicola action del 2007 che è stata diretta da Steven Soderbergh. Il film è il terzo della saga partita nel 2001 con Ocean's Eleven. Come accaduto per i due prequel, il cast di Ocean's Thirteen è davvero stellare. Tra gli attori protagonisti, infatti, figurano grandi nomi del cinema hollywoodiano come George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Al Pacino, Ellen Barkin, Bernie Mac e Andy García. Ocean's eleven è stato proiettato come film non presente in concorso al Festival di Cannes del 2007. Nel giugno dello stesso anno la pellicola è uscita nei cinema di tutto il mondo. ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

OCEAN'S THIRTEEN, LA TRAMA DEL FILM

Il film inizia con Rusty che abbandona la propria banda nel bel mezzo di un furto per correre in soccorso di Danny. Quest'ultimo lo attende in aeroporto per aggiornarlo sulle condizioni gravissime in cui desta il loro amico Reuben Tishoff, colto da malore dopo essere stato truffato da Wille Bank. L'obiettivo di Danny Ocean, e del resto della banda, è dunque quello di vendicare l'affronto subito da Reuben escogitando un piano per mandare sul lastrico Bank. Quest'ultimo, pur di edificare il suo lussuoso hotel ha contratto una lunga serie di debiti, compresi gli importanti incentivi elargiti in favore di alcuni senatori. Il piano di Denny e dei compagni è quello di intrufolarsi all'interno del casinò di Bank per mettere a segno un furto milionario. Ma per portare a termine la missione, fin da subito si presentano due grosse problematiche. Individuare una possibile via d'uscita sembra essere un'impresa molto ardua. Inoltre, nel casinò è stato implementato un sistema che individua l'eventuale presenza di truffatori trai giocatori del casinò. Nella speranza di riuscire a trovare una soluzione, la banda decide di chiedere aiuto a Terry Benedict, il milionario vittima di un loro epico furto narrato nel primo capitolo della saga. L'uomo accetta la loro proposta ponendo però alcune condizioni che Danny è costretto ad accettare.

