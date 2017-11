PECHINO EXPRESS 2017/ Finale, diretta e anticipazioni: chi saranno i vincitori?

Pechino Express 2017, finale diretta e anticipazioni: le #caporali, le #clubber e i #compositori affrontano 76 km per la terza ed ultima tappa in Giappone.

08 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Pechino Express 2017

L’attesa è finita. Dopo nove tappe che hanno portato le coppie di viaggiatori a visitare Le Filippine e Taiwan, il viaggio di Pechino Express 2017 si concluderà questa sera con la terza ed ultima tappa in Giappone. Alle 21.10, Costantino Della Gherardesca condurrà la finalissima della sesta edizione dell’adventure game di Raidue, il reality prodotto da Magnolia e amatissimo dai viaggiatori di tutto il mondo. A contendersi la finalissima saranno tre coppie ovvero le #caporali (Antonella Elia e Jill Cooper), che puntano alla vittoria e potranno contare su un vantaggio importante partendo nella prima missione 15 minuti prima delle altre coppie per aver accumulato 4 stelle nel corso della gara, le #clubber (Ema Stokholma e Valentina Pegorer), e i #compositori (Achille Lauro e Boss Doms). Le tre coppie finaliste dovranno percorrere 76 chilometri complessivi in questa ultima tappa in Giappone che parte dall’Iseyama Kotai Shrine di Yokohama per concludersi al West Park Bridge di Odaiba, a Tokyo dove è fissato il traguardo. Tre coppie molte agguerrite pronte a dare vita ad una finale ricca di emozioni, divertimento e colpi di scena. Il viaggio di Pechino Express 2017 è stato davvero avvincente. Il pubblico non vede l’ora di scoprire quale coppia riuscirà a trionfare anche se c’è chi avrebbe preferito vedere nella tappa conclusiva altre coppie. Quelle che hanno lasciato un bellissimo ricordo sono soprattutto i Modaioli, costretti a ritirarsi a causa dell’infortunio di Marcelo e i Maschi, eliminati al termine della semifinale.

LE ANTICIPAZIONI DELL’ULTIMA TAPPA

Cosa succederà nell’ultima tappa di Pechino Express 2017? Quali avventure dovranno affrontare le tre coppie finaliste per conquistare la vittoria? Esattamente com’è accaduto nelle precedenti, nove tappe, le caporali, le clubber e i compositori dovranno tirare fuori la loro energia, il loro estro e la furbizia per riuscire a battere la concorrenza. Nel corso dei 76 chilometri, le coppie dovranno chiedere passaggi e ospitalità agli abitanti del posto. Costantino Della Gherardesca guiderà i viaggiatori in un’ultima tappa che si preannuncia davvero avvincente. Nel corso del viaggio, i concorrenti hanno dovuto affrontare prove fisiche, culinarie e intellettive. Anche questa sera dovranno mettersi alla prova sviluppando la loro manualità e il loro olfatto. Le coppie finaliste dovranno cimentarsi in una particolare caccia al tesoro, inserire la mano in una teca particolare e prendere lezioni di cucina. Per concludere la loro straordinaria avventura, poi, dovranno anche improvvisarsi venditori ambulanti. Tante prove che metteranno in difficoltà le coppie che, tuttavia, prima del traguardo finale, riceveranno una sorpresa molto emozionante. Pechino Express può essere seguito anche sul web grazie al sito ufficiale http://pechinoexpress.rai.it, dove è possibile rivedere i momenti più belli della sesta edizione e guardare in live streaming anche l’ultima puntata. Ci sono, dunque, tutti gli ingredienti per una grande serata. L’appuntamento, dunque, è per questa sera, alle 21.10 su Raidue.

