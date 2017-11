Paolo Fox / Oroscopo di oggi 8 novembre 2017

Oroscopo di oggi 8 novembre 2017 di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. Previsioni per Sagittario, Scorpione, Bilancia, Toro, Ariete, Cancro e tutti gli altri segni zodiacali.

08 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 8 NOVEMBRE 2017

Ora analizziamo segno per segno l'oroscopo di Paolo Fox sull'emittente radiofonica LatteMiele. Partiamo dai segni zodiacali di Ariete e Acquario. Per l'Ariete questa è una giornata strana e nervosa. Ancora una volta ci sono dei momenti in cui si potrebbe buttare per aria tutto, altri in cui si è più tranquilli e accondiscendenti. Il transito di Urano è positivo, se si sta affrontando una questione di lavoro di grande prestigio o importante. Ogni tanto si deve recuperare forza, infatti alla fine della giornata ci si sente vuoto. Tra giovedì e sabato ci può essere una bella novità sentimentale. L'Acquario sta vivendo una condizione fisica abbastanza pesante, con stanchezza. Si deve cercare di ritrovare un pò di serenità interiore. Giovedì, venerdì e sabato saranno delle giornate di test, in cui capire se ci sono momenti di crisi e comprendere da dove proviene questa fase. Molti avranno modo tra giovedì e sabato di affrontare un problema e capire da che parte agire.

CHI SALE E CHI SCENDE

Andiamo a vedere chi sale e chi scende per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. I Gemelli hanno un cielo importante e potrebbero rinascere già da oggi per quanto riguarda l'amore. Scende il Toro che vive una settimana in cui è davvero molto stanco e non riesce ad affrontare le cose in maniera obiettiva. Difficile il momento anche per l'Ariete che è nervoso e rischia di litigare con qualcuno a cui vuole davvero molto bene. Il Cancro ha Venere favorevole e domenica potrebbe essere una giornata molto importante per riscuotere energia. In amore ci sono delle situazioni molto favorevoli, ma non si deve forzare la mano con il partner che magari si oppone in alcune situazioni. Salgono i Pesci che vivono Luna e Venere positive nel transito all'interno della galassia del segno. Alcuni ritroveranno l'amore, altri invece sentiranno forte l'energia in arrivo e potranno così riuscire anche a concretizzare le loro passioni.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Partiamo dai segni in difficoltà per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 8 novembre 2017. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle ai microfoni dell'emittente radiofonica LatteMiele. E' una giornata particolare e difficile da capire per l'Ariete che è decisamente nervoso in questo momento. Nonostante il transito di Urano potrebbe essere positivo e in grado di portare alcune situazioni positive. L'Acquario invece vive un momento che porta a una condizione fisica molto complicata anche per il fatto che si è stanchi e non si riesce mai a fermarsi. Si dovrà capire come agire nel fine settimana per superare un problema piuttosto complicato da affrontare. Il Toro è un po' stanco e non riesce ad affrontare tutte le opposizioni planetarie che vive. Mercurio non è più opposto comunque e questo porta a una piccola ripresa nei prossimi giorni.

