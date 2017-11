RUSH/ Su Rai 4 il film con Chris Hemsworth e Daniel Brühl (oggi, 8 novembre 2017)

Rush, il film in onda su Rai 4 oggi, mercoeldì 8 novembre 2017. Nel cast: Chris Hemsworth, Daniel Brühl e Olivia Wilde, alla regia Ron Howard. La trama del film nel dettaglio.

08 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST CHRIS HEMSWORTH

Il film Rush va in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 8 novembre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola biografica e drammatica del 2013 che è stata interpretata da Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia Wilde, Alexandra Maria Lara e Pierfrancesco Favino. Rush, diretto da Ron Howard, descrive il rapporto tra due dei più grandi campioni di Formula 1 degli ultimi anni, ovvero James Hunt e Niki Lauda. Il regista, Ron Howard, è un volto molto noto della televisione anni 70. Interpretò infatti il mitico Richie Cunningham nella famosa serie tv Happy Days. Nel cast figura anche attore italiano, Pierfrancesco Favino, che veste i panni di Clay Ragazzoni. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

RUSH, LA TRAMA DEL FILM

Siamo nel pieno degli anni Settanta e tra i due campioni di Formula 1, James Hunt e Niki Lauda, è guerra aperta. I due sono estremamente diversi l'uno dall'altro anche per alcuni aspetti caratteriali. Mentre James è un inguaribile Don Giovanni, solare ed estroverso Niki Lauda è un grande stratega molto riservato. Il loro primo incontro risale al 1970, anno in cui entrambi militavano nella Formula 3. James è un ragazzino amato dal pubblico e sostenuto dal proprietario della sua squadra, mentre Niki è in forte contrasto con il padre che non ha nessuna intenzione di aiutarlo economicamente nella sua carriera. Niki non ha altra scelta che cercare un finanziamento e dopo averlo ottenuto riesce a gareggiare in Formula 1. Grazie all'aiuto del suo compagno di squadra Clay Ragazzoni, Niki riesce ad imporsi fin da subito mostrando le sue innate abilità di corridore. Dopo essere approdato alla BRM, finalmente Niki compie il grande passo e diventa pilota Ferrari nel 1974. Nel frattempo, anche il team di James da vita ad una nuova vettura che possa gareggiare in Formula 1. L'anno successivo Niki vince il campionato mondiale di Formula 1, mentre la squadra di James Hunt (la Hesketh) fallisce finanziariamente. Per sua fortuna il pilota della McLarene, Emerson Fittipaldi, decide di abbandonare la scuderia e James prende il suo posto nella stagione successiva. Trascorrono alcuni mesi ed inizia il campionato di Formula 1 che vede Lauda e Hunt scontrarsi testa a testa. Durante le prime gare, Lauda ha la meglio, salendo sempre sul podio, mentre James fa da fanalino di coda. Come se non bastasse la McLaren è costretta a modificare la vettura perché non conforme agli standard di gara, mentre la vita privata di James va a rotoli con sua moglie che ha una relazione extra-coniugale.

