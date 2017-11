STASERA CASA MIKA / Pagelle seconda puntata: Fiorella Mannoia, Stash e il cabaret di Luciana Littizzetto

Protagonista della seconda puntata di Stasera Casa Mika, il cabaret di Luciana Littizzetto, dedicato alla guerra dei sessi e alla violenza sulle donne...

08 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Stasera Casa Mika

Ad aprire la lunga carrellata di ospiti della seconda serata di Stasera Casa Mika è stata Fiorella Mannoia, che ha fatto il suo ingresso sul palco duettando con l’amatissimo conduttore. La cantante, fra uno sketch e un’esibizione, è stata una presenza costante seconda puntata e ha regalato al pubblico momenti musicali indimenticabili: merita una menzione particolare, infatti, il duetto sulle note di “E la vita, la vita", una performance per omaggiare l’inno alla vita portato al successo da Cochi e Renato (voto 8). Nel corso della seconda puntata, il pubblico ha potuto apprezzare anche l’energia di Stash, che oltre a presentare l'ultimo singolo dei The Kolors, ha dato vita a un divertente duetto insieme a Mika sulle note di un grande successo (Voto 8). Non solo musica, a Casa Mika, ma anche il pungente cabaret di Luciana Litizzetto, ancora una volta determinata a far emergere le differenze fra i due sessi e le difficoltà che incontrano le donne. Stalking, difficoltà in ambito lavorativo e violenza i temi della sua riflessione, per una esibizione che ha conquistato la standing ovation dei presenti (voto 10).

FRANCESCO GABBANI, SERENA ROSSI E SARAH FELBERBAUM

Spettacolo degno di nota quello realizzato a Stasera Casa Mika da Serena Rossi, che dopo aver portato in scena un breve sketch teatrale, ha dato vita a un piccolo musical. Completano la sua esibizione i ricordi e qualche sogno in un cassetto, per uno spettacolo ben riuscito e molto gradevole (voto 8). Fra i tanti protagonisti della serata, anche Sarah Felberbaum, che dopo aver affiancato il conduttore nella prima edizione dello show, ha fatto il suo ingresso in sala per indagare sull'identità della sua sostituta. Al suo arrivo, però, ha scoperto che il suo ruolo è stato affidato al simpaticissimo Gregory, che con la sua dolcezza è riuscito a conquistarla sin da subito (voto 7). Ottima performance anche per Francesco Gabbani, che dopo essersi esibito con la sua celebre “Pachidermi e Pappagalli”, ha duettato con il conduttore sulle note di “Celebration”. Nella breve intervista concessa, anche la vittoria nell'ultimo Festival di Sanremo, per un successo che sembra ormai inarrestabile (Voto 8).

