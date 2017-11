STEFANO DE MARTINO / Nessun ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, ma con Gilda Ambrosio...

Stefano De Martino e Belen Rodriguez stanno di nuovo insieme? Le voci sono state spazzate dalle recenti foto della showgirl con Andrea Iannone, ma con Gilda Ambrosio...

08 novembre 2017 Redazione

Stefano De Martino (Instagram)

Cosa sta davvero accadendo nella vita priva di Stefano De Martino? Puntualmente, il mondo del gossip è curioso di sapere qualche dettaglio in più sul vero amore del ballerino di Amici e futuro inviato in Honduras per L'Isola dei famosi. Solo qualche giorno fa, il settimanale Spy aveva lanciato la clamorosa indiscrezione secondo la quale il napoletano sarebbe stato di nuovo molto vicino alla ex moglie Belen Rodriguez: sembrava certo che tra tra quest'ultima e Andrea Iannone la crisi fosse insanabile e che Stefano fosse già riuscito a prendere il posto del pilota nel cuore della showgirl più chiacchierata del momento. Si tratta solo di una nuova bufala? A quanto pare, sembra proprio di sì: sebbene Belen e Andrea non pubblichino nei social network da diverse settimane foto in cui appaiono insieme, i recenti scatti in edicola oggi su Chi lasciano davvero poco spazio ai dubbi. La coppia ha trascorso un piacevole weekend in un lussuoso resort del Lago di Garda e non ha rinunciato a coccole e baci. Ma allora che ne è del ritorno di fiamma con Stefano De Martino?

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio stanno ancora insieme?

Archiviate le voci di un clamoroso avvicinamento con Belen Rodriguez, resta un grande punto interrogativo riguardo i sentimenti di Stefano De Martino: lui e Gilda Ambrosio stanno ancora insieme? Dopo gli scatti che li ritraevano per le vie di Milano e che hanno indotto qualche settimanale a pensare di imminente matrimonio, la fashion blogger e il ballerino hanno fatto perdere le tracce, evitando qualsiasi clamore. Lui si è dedicato completamente al figlio Santiago, con il quale ha recentemente trascorso una breve vacanza in montagna. Proprio Santi è la principale ragione che ha spinto De Martino a ristabilirsi a Milano, facendo comunque spola con Roma per i suoi impegni televisivi. Nel capoluogo lombardo risiedono comunque sia Belen che Gilda Ambrosio....

