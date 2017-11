STRISCIA LA NOTIZIA/ Compleanno con boom di ascolti. Il servizio di Stefania Petyx

Striscia la notizia torna in onda su Canale 5 questa sera, mercoledì 8 novembre, alle 20.40 su Canale 5. Al timone ritroviamo Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Questa sera, mercoledì 8 novembre 2017, alle 20.40 su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con Striscia la notizia. Ieri sera, in occasione del trentesimo compleanno di Striscia che andava in onda per la prima volta il 7 novembre 1988, il tg satirico di Antonio Ricci ha registrato una media di 5.310.000 spettatori con uno share del 19.5%. Il programma ha così riconquista lo scettro dell’Access Prime Time, battendo il suo competitor su Rai1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno (5.113.000 spettatori con il 18.8%). Anche Ezio Greggio ha festeggiato il risultato su Twitter: “Con oltre 6.500.000 di spettatori @Striscia ieri la più vista nell’access prime time! E grande serata per festeggiare il debutto della 1.a edizione del 7 Novembre 1988. E come allora al mio fianco ci ha fatto visita il mitico GianFranco D’Angelo @social_mediaset #èluiononèlui”. Un fan del tg ha commentato con ironia l’entrata in scena di D’Angelo: “Cioè, ma hanno iniziato #StrisciaLaNotizia insieme, Gianfranco D'Angelo è invecchiatissimo e Greggio highlander come il primo giorno?”.

IL SERVIZIO DI STEFANIA PETYX

Tra i servizi più seguiti della puntata di ieri quello di Stefania Petyx dedicato alle elezioni in Sicilia e ad alcuni voti elettorali molto dubbi. L’inviata ha intervistato il figlio di un’anziana signora che, interdetta e inabile alla firma, risulterebbe aver votato alle elezioni regionali per il Pd. L’uomo si è recato all’ufficio elettorale dove gli hanno mostrato un documento con la firma della madre, anche se la carta d’identità dice che è inabile alla firma. Nella stessa casa di riposo un’altra paziente racconta di essere stata costretta a votare per poter avere in cambio la crema per il viso che usa abitualmente. Appuntamento alle 20.40 su Canale 5 per nuovi servizi e inchieste.

