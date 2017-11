Scoppia l'amore tra Travaglio e Brunetta/ Video, così Renzi unisce gli ex nemici

Scoppia l’amore tra Travaglio e Brunetta, simpatico siparietto in onda ieri, 7 novembre 2017, nel corso di Otto e Mezzo, programma condotto da Lilly Gruber in onda su La 7. Ospiti della nota conduttrice il parlamentare di Forza Italia Renato Brunetta e il giornalista de Il Fatto Quotidiano Marco Travoglio, insieme per commentare i risultati delle elezioni regionali siciliane di domenica 5 novembre 2017. Un confronto in cui non sono mancate stilettate reciproche, accuse e discussioni: in particolare, Brunetta ha parlato di Travaglio come “portafortuna” di Forza Italia e di Silvio Berlusconi. Verso la fine della puntata, in onda ogni giorno su La 7 a partire dalle ore 20.30, Lilly Gruber ha chiesto un commento a Marco Travaglio sul mancato confronto a Di Martedì tra Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento Cinque Stelle, e Matteo Renzi, segretario del Partito Democratico, con il primo che ha deciso di non prendere parte al testa a testa dopo aver lanciato per primo il guanto di sfida.

“Secondo me non avrebbe dovuto proprio sfidarlo, non aveva nessun senso il duello Renzi – Di Maio questa sera. Per dire che cosa, per commentare le Elezioni siciliane, che tutti sapevano come sarebbero andate a finire?”, il commento di Marco Travaglio, sottolineando: “Secondo me è stato un errore quello di lanciare la sfida, poi è ovvio che doveva rendersene conto prima”. Matteo Renzi è stato comunque ospite di Di Martedì, con il giornalista che ha commentato così la sua presenza: “Temo che dirà le solite cose, è invecchiato precocemente: non riesce a cambiare spartito, canta sempre la stessa musica. Ancora parla del 40 per cento, ho visto che pensa ancora che il 40 per cento del sì al Referendum sia tutta roba sua”. E Renato Brunetta euforico dice: “Bravo, bravo, bravo: ritrovo il Travaglio che mi piace”. E Lilly Gruber sancisce: "E’ nato un nuovo amore questa sera tra Travaglio e Brunetta", con il parlamentare di Forza Italia che afferma che "Quando attacca Renzi mi piace tantissimo".

