Sia nuda su Twitter/ "I paparazzi vogliono vendere questa foto, eccola: ve la regalo io"

Sia nuda su Twitter: la cantante australiana è stata immortalata senza veli. Qualcuno ha tentato di vendere la foto, lei ha pensato di anticiparlo pubblicandola spontaneamente.

Sia, foto nuda su Twitter

La famosa cantante australiana Sia ha pubblicato sul suo profilo Twitter una foto che la ritrae nuda e di spalle dopo che qualcuno stava tentando di rivendere la sua stessa immagine. Sia ha così deciso di anticipare il paparazzo di turno pubblicando spontaneamente l'immagine che ne ritrae tra l'altro il lato B, impedendo al fotografo di guadagnare sulla rivendita della foto che è diventata in un amen di dominio pubblico. Nel cinguettio in cui ha annunciato la contromossa rispetto a chi l'aveva immortalata probabilmente nell'atto di prendere il sole su una terrazza, Sia ha riportato non solo la sua foto nuda ma anche il messaggio del personaggio - ancora sconosciuto - che scriveva (non sappiamo precisamente neanche a chi) di essere in possesso di altre 14 foto e che dietro pagamento sarebbero arrivate non sfogate. I suoi piani, dopo la mossa di Sia, sono andati definitivamente in fumo?

LA FOTO

Difficile immaginare che qualsiasi tabloid rispettabile accetti di pagare per le restanti 14 foto di Sia nuda dopo il gesto anti-paparazzi della cantante. L'opinione pubblica si è già schierata a favore dell'australiana, un personaggio peraltro sempre molto attento a cercare di proteggere la propria privacy nonostante il lavoro da cantante. Non è un caso, infatti, che Sia ricorra spesso ad occhiali con montature ingombranti o a parrucche per celare il suo viso. Nel frattempo a margine del cinguettio in cui ha "pubblicato" la foto di nudo integrale e "spubblicato" chiunque fosse intenzionato a rivenderla, Sia ha commentato:"Risparmiate i vostri soldi, qui le potete vedere gratis. Ogni giorno è Natale". Un richiamo evidente al suo ultimo, e omonimo, album lanciato con il recente "Santa's coming for us", brano natalizio all'insegno dell'allegria, di certo non condivisa - in questo momento - dal paparazzo beffato.

Someone is apparently trying to sell naked photos of me to my fans. Save your money, here it is for free. Everyday is Christmas! pic.twitter.com/aeQlnTwLuy — sia (@Sia) 7 novembre 2017

