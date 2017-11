TRE UOMINI E UNA GAMBA/ Su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo (oggi, 8 novembre 2017)

Tre uomini e una gamba, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 8 novembre 2017. Nel cast: Aldo, Giovanni e Giacomo che hanno diretto anche la regia. Il dettaglio della trama.

08 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST ALDO, GIOVANNI E GIACOMO

Il film Tre uomini e una gamba va in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 8 novembre 2017, alle ore 21,25. Una pelicola comica del 1997 che è considerata uno dei capolavori del trio comico composto da Aldo Giovanni e Giacomo. Il film raccoglie alcuni degli sketch più esilaranti congegnati dai tre. La pellicola è stata diretta dal trio comico in collaborazione con Massimo Venier mentre il cast è composto da Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Marina Massironi, Carlo Croccolo, Luciana Littizzetto e Maria Pia Casilio. Tre uomini e una gamba è al trentunesimo posto della classifica dei film italiani più visti al cinema, con un incasso pari a 16 milioni di euro. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TRE UOMINI E UNA GAMBA, LA TRAMA DEL FILM

Il trio di amici inseparabili composto da Aldo, Giovanni e Giacomo lavora presso la ferramenta del signor Eros Cecconi. Aldo e Giovanni sono già sposati con due delle tre figlie del loro datore di lavoro e Giacomo è in procinto di sposare Giuliana, la figlia più piccola di Cecconi. Le nozze sono ormai vicine ed i tre amici sono in partenza per Gallipoli dove si terrà il matrimonio. Il trio dovrà inoltre consegnare al tanto amato suocero un opera d'arte del maestro Garpez, raffigurante una gamba di legno dal valore inestimabile. Con loro viaggia anche il piccolo Ringhio, l'adorato bulldog del signor Cecconi. Accidentalmente i tre, dimenticando il povero animale legato sul retro dell'auto, ne provocheranno la morte. I tentativi maldestri per mascherare l'acaduto al suocero saranno esilaranti. Tuttavia il loro viaggio prosegue fino a che l'automobile sulla quale viaggiano viene urtata dall'auto di Chiara. Tutti e quattro sono dunque costretti a mettersi alla ricerca di un meccanico che possa riparare entrambe le vetture. Poche ore dopo, Giacomo viene ricoverato per un'intossicazione alimentare ed il signor Cecconi va su tutte le furie per il loro ritardo. Ma i guai non finiscono qui. L'opera d'arte che trasportano finirà nelle mani di un gruppo di marocchini e per recuperare la gamba di legno Aldo Giovanni e Giacomo dovranno cimentarsi in una partita di calcetto che perderanno per 10 a 3. Alla fine riescono a recuperare l'oggetto e ripartono. Nel frattempo Giacomo, prossimo al matrimonio, si è innamorato di Chiara ed Aldo e Giovanni si sono resi conto di non amare più le loro rispettive mogli. Come comunicheranno le loro decisioni al signor Cecconi?

