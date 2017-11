TUTTI PAZZI PER MORANDI E ROVAZZI/ La coppia di “Volare” si racconta sul Nove

In “Tutti pazzi per Morandi e Rovazzi”,in onda mercoledì 8 novembre alle 21.15 su NOVE, i due artisti raccontano come è nata la loro collaborazione con “Volare”.

08 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Fabio Rovazzi e Gianni Morandi

Stasera, mercoledì 8 novembre 2017, alle 21.15 sul Nove va in onda “Tutti pazzi per Morandi e Rovazzi”, lo speciale dedicato a Gianni Morandi e Fabio Ravazzi. La coppia più assurda e inaspettata della musica italiana questa estate ha fatto ballare tutta Italia con“Volare”. Lo speciale di un’ora, ripercorre la storia di questa improbabile collaborazione attraverso le voci dei due protagonisti, in una sorta di intervista doppia senza filtri e senza freni. Nel loro viaggio verso l’Arena di Verona, in occasione dei Wind Music Awards, Gianni e Fabio rivelano curiosi aneddoti sul loro incontro, sulla genesi del brano, sul loro rapporto coi fan e coi social. Ricordiamo che “Volare”, a luglio, è stato certificato due volte platino per gli oltre 100.000 tra download e stream. Il video ufficiale - in cui compaiono Maccio Capatonda, Salvatore Esposito, Javier Zanetti, Lodovica Comello, Frank Matano, J-Ax, Fedez e Angelo Duro - ha raggiunto su YouTube 88.840.075 visualizzazioni.

LA COPPIA DI "VOLARE"

In un’intervista a Repubblica, Rovazzi ha spiegato come ha scelto Morandi per il suo terzo singolo: “Seguo da anni i Lonely Island, un trio che lavora per il Saturday Night Live. Fanno canzoni comiche molto spinte che in Italia non passerebbero mai e in una di queste hanno coinvolto Michael Bolton, cui facevano fare cose assurde. Ho pensato che sarebbe stato bello realizzare una cosa così. Da noi non è lo stesso: gli artisti di grosso calibro non si presterebbero mai, non capiscono che l'autoironia è positiva. Poi invece, pensandoci, mi sono detto: Gianni Morandi è l'unico che potrebbe accettare perché è sveglio, è l'unico della sua generazione che sa che cos'è il web”. A La Stampa Morandi ha raccontato che la moglie Anna all’inizio non era convinta di questa collaborazione: “Non posso dire che tutti fossero d’accordo che lo facessi, nel mio entourage, a casa. Anna era titubante. Le ho detto: dopo tanti anni, se non mi diverto e mi prendo un po’ in giro…”.

