UN POSTO AL SOLE / Patrizio tra disperazione ed euforia: con Rossella è tutto finito? (Anticipazioni)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 8 novembre: Patrizio vive dei sentimenti contrastanti divisi tra la disperazione per la perdita di Rossella e l'euforia per Chef Parade.

08 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Prepariamoci ad una nuova avvincente puntata di Un posto al sole, in onda questa sera su Rai 3 a partire dalle ore 20:40. Si tornerà a parlare dei problemi di Patrizio e della scoperta del tradimento da parte di Rossella. I messaggi ricevuti da quest'ultima hanno lasciato poco spazio all'immaginazione e da allora la figlia di Rossella ha deciso di mettere fine alla sua storia d'amore, che andava avanti da circa un anno. Ma il comportamento di Patrizio lascerà ancora diverso spazio alle critiche: se da un lato il giovane Giordano sembrerà distrutto per avere perso la fidanzata, dall'altro apparirà euforico e soddisfatto per l'imminente messa in onda di Chef Parade. Sarà questa l'occasione per dimostrare a tutti la sua abilià in cucina: il suo obiettivo è stato raggiunto, ma con quali conseguenze? La famiglia di Patrizio sarà chiamata ad affrontare un'altra prova molto importante: Viola, rientrata a Napoli insieme ad Eugenio allo scadere della gravidanza, si troverà ormai prossima al parto, tanto da rendere necessario il veloce trasferimento in ospedale. La nascita del piccolo Antonio sarà imminente...

Un posto al sole: Elena e Marina allo scontro

Nella puntata di Un posto al sole di questa sera si tornerà anche a parlare di Elena e del suo pericoloso avvicinamento a Roberto Ferri. Marina aveva cercato di mettere in guardia la figlia, chiedendole di stare lontano dall'uomo, ma ogni suo consiglio è passato inosservato. Sarà la stessa Elena, infatti, ad informare la madre di avere preso in affitto un appartamento che le è stato messo a disposizione dallo stesso Roberto. La notizia non piacerà affatto alla Giordano, convinta che il marito abbia in mente un nuovo progetto per distruggere lei e la sua famiglia. Farà bene a crederlo? Anche Angela e Franco si troveranno fare i conti con il loro doloroso passato e i programmi per il futuro, anche se in qualità di genitori separati. Boschi, infatti, informerà la sua ex compagna del proprio desiderio di vedere Bianca almeno un giorno alla settimana. La Poggi resterà sorpresa da questa richiesta: in lei ci sarà ancora la speranza di recuperare una storia d'amore ormai al capolinea?

© Riproduzione Riservata.