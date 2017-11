UNA VITA / Rosina e lo scandalo del palazzo: la relazione con Liberto viene scoperta! (Anticipazioni)

Anticipazioni Una Vita, puntata 8 novembre: Rosina e Liberto si trovano soli in casa, vivendo la loro prima notte di passione. Una festa a sorpresa rovinerà i loro piani?

08 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

Sarà una puntata di Una Vita all'insegna dei colpi di scena quella che i telespettatori potranno seguire questo pomeriggio a partire dalle ore 14:10. In essa, infatti, il peggior incubo di Rosina si trasformerà in realtà e la sua relazione clandestina con Liberto si trasformerà nel peggiore scandalo del palazzo. La vedova di Maximiliano, infatti, penserà che Leonor e Pablo si siano recati alle terme come da lei proposto. Potrà quindi avere campo libero per il suo incontro con l'amante con il quale trascorrerà i suoi primi veri momenti di passione. La coppia sarà felice e innamorata, addormentata sul letto nel quale un tempo dormiva Maximiliano. E sarà proprio in tale circostanza che irromperanno i familiari e i vicini di casa per dare seguito alla festa di compleanno a sorpresa organizzata da Trini, in collaborazione con la stessa Leonor. Rosina e Liberto rischieranno quindi di essere colti in flagrante da tutti gli amici, convinti che la donna stia trascorrendo una serata in solitudine. Riusciranno ad evitare lo scandalo?

Una Vita: gli Alvarez Hermoso proteggono Mauro

Insieme alle vicende riguardanti Rosina e Liberto, oggi a Una Vita si tornerà a parlare della disperata fuga di Mauro dal commissariato. L'ispettore non si fiderà di Cayetana e correrà ad Acacias 38 per proteggere Teresa da eventuali passi falsi della dark lady. Dopo essere passato da casa per dire addio a Humilidad, Mauro deciderà di rivolgersi all'unica persona che gli ha sempre offerto aiuto e amicizia: Felipe e sua moglie Celia. Per questo si recherà da loro, chiedendo di essere nascosto nella loro abitazione in attesa di trovare il modo per un confronto con Teresa. Ma Ignacio non ci metterà molto a sospettare le vere intenzioni del suo ex collega, correndo proprio da Felipe. Riuscirà San Emeterio ad evitare il peggio? Nel frattempo, Fabiana si confronterà con Cayetana riguardo uno dei suoi sospetti. Le dirà di essere certa che Teresa sappia qualcosa in più di quanto vuole ammettere del loro passato. Per questo le due donne d'ora in avanti terranno gli occhi aperti, alla ricerca di eventuali passi falsi.

