UNSTOPPABLE - FUORI CONTROLLO/ Su Rete 4 il film con Denzel Washington (oggi, 8 novembre 2017)

Unstoppable - Fuori controllo, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 8 novembre 2017. Nel cast: Denzel Washington e Chris Pine, alla regia Tony Scott. La trama del film nel dettaglio.

08 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST DENZEL WASHINGTON

Il film Unstoppable - fuori controllo va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 8 novembre 2017, alle ore 21.15. Si tratta di una pellicola action del 2010 che è stata diretta da Tony Scott mentre nel cast figurano Denzel Washington, Chris Pine, Rosario Dawson, Kevin Dunn e Jessy Schram. La notizia non è stata chiarita esplicitamente dalla produzione, ma la trama sarebbe ispirata al catastrofico disastro ferroviario avvenuto nel 2001 in Ohio, fortunatamente sventato. Un treno merci carico di materiale altamente tossico viaggiò lungo l'intera linea ferroviaria non scontrandosi con nessun altro mezzo. L'intervento provvidenziale di un macchinista, che balzò sul veicolo, riuscì a frenare la sfrenata corsa senza procurare danni. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UNSTOPPABLE - FUORI CONTROLLO, LA TRAMA DEL FILM

Triplo 7, tra i più imponenti treni statunitensi per il trasporto merci, viene accidentalmente sganciato dal resto della struttura a cui è ancorato. Un errore del macchinista, infatti, lascia il treno merci libero di vagare sulla linea ferroviaria. Gli enormi vagoni sono pieni di un materiale altamente tossico che può facilmente radere al suolo una città intera. La situazione è drammatica perché frenare la corsa del mezzo è davvero complesso. Infatti non c'è nessuno a pilotarlo. L'unica soluzione per fermare la sua avanzata sarebbe lo schianto inevitabile con la stazione più vicina. Tuttavia, se ciò dovesse accadere l'incidente provocherebbe un disastro di enormi dimensioni, distruggendo l'intera zona urbana adiacente e rilasciando nell'aria un'ingente quantità di sostanze tossiche. Will Colson, un capo treno alle prime armi, e Frank Barnes, un esperto macchinista, decidono di prendere la situazione di petto tentando di frenare la corsa del Triplo 7. Senza esitare un momento, i due si posizionano lungo il tragitto del treno per tentare di salirvi a bordo. L'unica soluzione in grado di scongiurare un terribile disastro è quella di riuscire a tirare in freno a mano del treno, prima che questo possa schiantarsi.

