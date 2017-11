Uomini e Donne/ Anticipazioni, Giorgio Manetti fra le polemiche: il sospetto del pubblico (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Giorgio Manetti finisce al centro della bufera. Si scatena il sospetto del pubblico sul noto cavaliere anche a causa di Tina Cipollari

08 novembre 2017 Anna Montesano

Giorgio Manetti

Giorgio Manetti, così come Gemma Galgani, è uno dei pilastri del Trono Over di Uomini e Donne. È innegabile che sia diventato famoso al pubblico proprio per la storia con la bionda dama e che abbia proseguito il suo percorso nello studio di Canale 5 con tante nuove conoscenza. Purtroppo, ad oggi, nessuna è riuscita a fare colpo sul cavaliere, tanto da portarlo a decidere di lasciare lo studio e continuare fuori una storia. Un comportamento questo che, soprattutto in questa edizione, sta scatenando non poche critiche da parte del pubblico oltre che molti sospetti. C'è chi crede che il cavaliere, pur essendo partito con l'unico scopo di trovare la donna della sua vita, sia oggi interessato soltanto alla popolarità e alla visibilità che favorisce il rimanere nel programma di Canale 5.

LE CRITICHE DEI FAN DEL TRONO OVER

Ad aggravare la sua posizione c'è il comportamento di Tina Cipollari, sempre pronta a difendere Giorgio anche quando, secondo il pubblico, è indifendibile. Secondo molti ci sono "due pesi e due misure" in studio e c'è infatti chi nota: "Ma guarda un po', Tina non ha detto una parola dopo la sfuriata di Giorgio, grandissimo maleducato permaloso, vi dice niente questo silenzio??" si legge sui social di Uomini e Donne, e ancora "Il gabbiano sta perdendo tanti punti. [...] Mio caro Gabbiano invece di salire, scendi e a parte le tue amate serate non ti resta altro. Ribadisco che secondo me non ami nessuno o meglio solo te stesso e quel personaggio che ti sei creato.sempre peggio". Che sia questa la verità sul cavaliere?

