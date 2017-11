Uomini e Donne/ Anticipazioni, Sabrina Ghio vicina alla scelta? Sorpresa in arrivo (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Sabrina Ghio vicina alla scelta? Possibili colpi di scena in arrivo nella nuova registrazione del programma

Cosa è accaduto questa settimana a Sabrina Ghio? I fan del Trono Classico di Uomini e Donne attendono la nuova registrazione per scoprire se la tronista abbia deciso di fare la sua scelta e se Nicolò Raniolo faccia il suo ritorno in studio dopo lo scontro avvenuto la scorsa settimana. Ricordiamo infatti che il corteggiatore ha palesato di non essere così interessato dalla tronista, nè fisicamente nè caratterialmente, cosa che ha portato Sabrina a mandarlo via senza indugi. Cosa è accaduto subito dopo? I due hanno avuto un confronto o Nicolò ha lasciato lo studio senza voltarsi indietro? Lo scopriremo tra pochissimi giorni, nel corso della nuova registrazione del trono classico durante la quale potrebbe addirittura esserci la scelta di Sabrina, che tuttavia aveva manifestato la voglia di conoscere nuovi corteggiatori.

NUOVA SCELTA AL TRONO CLASSICO?

D'altronde la tronista ha palesato la voglia di non lasciare quel trono fino a quando non riuscirà a trovare l'amore. Durante il video di presentazione ha dichiarato: "In questo momento della vita mi sento completa: sono felice anche dei miei fallimenti. Non mi manca nulla e proprio per questo vorrei una persona al mio fianco che mi migliorasse, che sia un valore aggiunto. Vorrei che un uomo si prendesse cura di me e che rendesse tutto più bello, vorrei un amore folle, di quelli che ti fa battere il cuore, ti fa fare pazzie, che non ti fa dormire la notte e vorrei viverlo con la consapevolezza di una trentenne ma con la voglia di amare di una ventenne. Per me l'età non è un problema, l'importante è essere maturi. Non cerco un padre per mia figlia (perché un padre già lo ha), ma cerco un fidanzato. Io voglio fare la fidanzata. Quindi... Maria, fammi fidanzare!". Riuscirà a realizzare questo sogno?

