VALERIO MASTANDREA/ Sul caso Weinstein: 'Sto con Asia Argento, sta combattendo con coraggio'

Valerio Mastandrea, l'attore romano si esprime sul caso Weinstein e si schiera apertamente dalla parte della collega. Il tutto mentre è attivo su ben tre progetti lavorativi.

08 novembre 2017 Francesco Agostini

Valerio Mastandrea (Wikipedia)

Valerio Mastandrea è uno degli attori italiani di maggiore successo da almeno una ventina d'anni a questa parte. Il romano si è sempre mosso nella linea sottile che corre tra il comico e il drammatico, con una punta di cinismo e sarcasmo che è tipica di chi vive nella Capitale. Il successo, per Mastandrea, continua ancora oggi visto che è sempre impegnatissimo tra cinema e teatro e anche adesso sta lavorando su più fronti contemporaneamente. Tanto per rendere l'idea di quanto sia apprezzato a livello lavorativo, è significativo sapere che attualmente sta lavorando su tre progetti assieme: il film di Paolo Genovese 'The Place', in uscita domani, la serie tv targata Mattia Torre 'La linea verticale' e 'The Ride', la pellicola che lo vede finalmente in cabina di regia. Un attore instancabile, Valerio Mastandrea, che ha saputo ritagliarsi nel corso del tempo un ruolo importantissimo all'interno della storia cinematografica italiana; non a caso è, a tutt'oggi, uno dei talenti più cristallini di casa nostra. Da quel famoso 'Palermo-Milano solo andata' il romano ne ha fatta di strada, eccome...

VALERIO MASTANDREA SI ESPRIME SULLO SCANDALO MOLESTIE

Sul mondo di Hollywood (e non solo) si sta abbattendo una vera e propria bufera mediatica. A cadere sotto le pesanti accuse sono stati Harvey Weinstein, il famoso produttore, Dustin Hoffmann e Kevin Spacey. Questo per ciò che concerne gli Stati Uniti d'America. In Italia lo scandalo per ora è ridotto al regista Giuseppe Tornatore, che è stato violentemente accusato da Miriana Trevisan, ma la bomba potrebbe scoppiare da un momento all'altro per tutti. Sul quotidiano nazionale La Repubblica Valerio Mastandrea ha difeso apertamente la collega Asia Argento con parole di comprensione. Ecco cosa ha detto l'attore romano: 'Conosco un po' Asia e posso dire tranquillamente che se non ha mai avuto il coraggio di parlare in precedenza era perché aveva subìto una violenza psicologica molto profonda. E' una donna molto forte.' Inevitabile, comunque, che nel mondo degli haters odierno la Argento subisse delle pesanti critiche: 'In fondo me l'aspettavo, ma lei sta comunque combattendo una battaglia giusta. Ha subito degli attacchi allucinanti e questo mi ha colpito molto.' Dalla parte di Asia, quindi, sempre e comunque.

THE PLACE

Come dicevamo in precedenza, Valerio Mastandrea sarà uno dei protagonisti del film per il cinema 'The Place'. Un film corale, molto difficile e certamente diverso dalle commediole incasso-facile che Paolo Genovese era solito fare in precedenza. Stavolta il regista ha deciso di cambiare decisamente registro, dalla commedia rassicurante e un po' banale al dramma. E nel dramma, nonostante sia un comico naturale, Valerio Mastandrea ci sta benissimo. Come un pesce dentro l'acqua. All'interno di 'The Place' il romano interpreta la parte di un uomo cinico che cerca di realizzare i desideri della gente, con modi diciamo poco ortodossi. Un ruolo che sembra calzargli a pennello ma che è solo una goccia in mezzo a un mare composto da tanti altri bravissimi attori. Mastandrea, come sempre, si ricopre d'umiltà: 'E' stato davvero molto interessante lavorare assieme a tutti questi attori. Sul set ho avuto tempo per ascoltarli e studiarli attentamente.' Di certo lui di consigli non ne ha bisogno in quanto a recitazione, ma è lui stesso a raccontare qual è il suo peculiare approccio: 'Lo sguardo e il pensiero sono le mie armi più importanti. Come attore sono un po' anomalo, non so parlare tantissimo...'

