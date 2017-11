Valentina Pegorer e Ema Stokholma / Le clubber di Pechino sono in finale dopo le polemiche con Le Caporali

Valentina Pegorer e Ema Stokholma, le Clubber di Pechino Express questa sera si giocano la finale contro le Caporali e i Compositori, tra alti e bassi e polemiche con Antonella Elia

LE CLUBBER GRAZIE AL SECONDO POSTO ARRIVANO IN FINALE

Le #Clubber sono riuscite a schivare l'eliminazione anche nell'ultima tappa di Pechino Express 2017. Le rivedremo quindi questa sera, mercoledì 8 novembre, pronte a dare filo da torcere alle #Caporali. La vittoria per Ema Stokholma e Valentina Peregorer è infatti stata doppia, dato che Antonella Elia avrebbe di certo convinto Jill Cooper a votare le due deejay se fossero arrivare fra gli ultimi concorrenti. Durante la tappa, Ema e Valentina hanno affrontato il mix fra le coppie come i rivali: la prima ha gareggiato con Dom Boss, mentre la seconda con Rocco Giusti. Una scelta casuale che Valentina agognava già da diverso tempo, come dimostrato nel mix avvenuto in un'altra puntata precedente. Di sicuro l'unione fra la #Clubber ed il più lento dei #Maschi è risultata vincente, visto che sono riusciti ad ottenere il secondo posto durante la prima notte. Ultima posizione invece per Ema e Edoardo, che sono riusciti però a trovare delle persone piacevoli con cui trascorrere la notte. Anche la vendita del mochi durante la prova successiva, ovvero il dolce giapponese a base di riso e crema di fagioli, non ha permesso a Ema e Dom Boss di riprendere quota, mentre Rocco e Valentina hanno perso un posto, riuscendo ad aggiudicarsi la terza posizione per la prova vantaggio. Le #Clubber tuttavia non sono riuscite a fare più goal degli avversari, perdendo così di diritto il bonus. La seconda notte ha ancorato le due deejay alla seconda posizione, mantenuta fino al traguardo nonostante i diversi shot di sake bevuti di loro volontà durante il percorso della sfida finale.

VALENTINA PEGORER E EMA STOKHOLMA, “SI VINCE COSì”: LA POLEMICA CON LA ELIA

Le #Clubber potrebbero ribaltare ogni previsione e vincere Pechino Express 2017. In questi giorni alcuni fan hanno individuato in una Stories su Instagram di Valentina Peregorer la prova che la loro squadra ha vinto contro le #Caporali. Nel video, la deejay ha infatti contestato quel "maleducata" che le ha diretto Antonella Elia nel corso della precedente tappa. La conduttrice ha infatti chiesto alle #Clubber di spostarsi dalla strada in cui si trovava la sua squadra: l'essere arrivate dopo di loro avrebbe dovuto spingerle altrove, per evitare di svantaggiarle nell'autostop. Un comportamento corretto agli occhi dell'Elia che è parso invece inverosimile agli occhi della Peregorer, che nel rivedere la puntata ha sottolineato che in realtà "si vince così". Questa frase è stata interpretata invece da alcuni fan come una conferma della vittoria finale delle #Clubber, un evento che potrebbe avvenire anche grazie alla rabbia provocata dalla stessa Elia nelle due concorrenti, ma che potrebbe anche non verificarsi, dato l'insuccesso registrato dalle due deejay nelle ultime tappe.

LE CLUBBER, SEMBRANO IN DIFFICOLTÀ RIUSCIRANNO A VINCERE PECHINO EXPRESS?

Le #Clubber sembrano ormai aver perso lo smalto di un tempo, come evidente dalla performance avuta nelle tappe finali di Pechino Express 2017. Sono lontani i giorni in cui Valentina Peregorer e Ema Stokholma potevano considerarsi fra le coppie più forti di quest'edizione ed appare sempre più evidente come stiano solo cercando di evitare l'eliminazione, senza puntare alla vera vittoria. L'entrata in scena dei #Compositori e l'uscita degli #Amici e dei #Modaioli ha infatti destabilizzato gli equilibri che si erano creati all'interno del programma, anche se bisogna considerare che il percorso affrontato in Giappone dalle due concorrenti non è stato affatto semplice. Soprattutto perché in questa fase hanno dovuto lavorare molto sui loro punti di debolezza, ovvero sull'intercettare alloggi e trovare passaggi. Due elementi basilari invece in territorio nipponico per poter sconfiggere le coppie rivali.

