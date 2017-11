Vincitori Pechino Express 2017 / Pronostici, le caporali sono le grandi favorite

Vincitori Pechino Express 2017, pronostici: chi vincerà tra le #caporali, i #compositori e le #clubber? Antonella Elia e Jill Cooper sono le favorite.

08 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Pechino Express 2017, i vincitori saranno...

Quale coppia vincerà Pechino Express 2017? Dopo un viaggio di dieci tappe tra Le Filippine, Taiwan e il Giappone, questa sera verrà finalmente eletta la coppia vincitrice dell’adventure game prodotto da Magnolia. A contendersi la finalissima saranno le #caporali (Antonella Elia e Jill Cooper), le #clubber (Ema Stokholma e Valentina Pegorer), e i #compositori (Achille Lauro e Boss Doms). Solo una coppia, però, al termine dei 76 chilometri dell’ultima tappa che si concluderà al West Park Bridge di Odaiba, a Tokyo trionferà. Le favorite assolute sono le caporali. Antonella Elia e Jill Cooper sono le concorrenti in pole per vincere la sesta edizione del reality di Raidue condotto da Costantino Della Gherardesca. Furbe, agguerrite, determinate e coraggiose, le caporali, sin dalla prima tappa, non hanno ascosto di voler arrivare prime. Durante il viaggio, hanno assaporato ogni cosa: dalle tradizioni dei luoghi visitati alla cucina. Con le altre coppie si sono spesso scontrate, in primis con quella dei compositori con cui, tuttavia, è scoppiata la pace nel corso della semifinale grazie al rimescolamento delle coppie. Tra le due, sicuramente Antonella Elia è quella che non ha pietà per l’avversario. Il suo unico obiettivo è la vittoria e il secondo posto sarebbe una sconfitta. Il punto debole della coppia, però, è proprio il carattere di Antonella che spesso si scaglia anche contro Jill Cooper. Per riuscire a trionfare, le caporali dovranno mantenere la calma e non litigare tra loro, ci riuscianno?

I COMPOSITORI VINCITORI A SORPRESA?

Se le caporali sono sicuramente le super favorite per la vittoria di Pechino Express 2017, i compositori potrebbero essere i vincitori a sorpresa. L’avventura Achille Lauro e Boss Doms è iniziata a viaggio già iniziato ma i due sono riusciti a farsi largo tra le altre coppie conquistando la finalissima. Nel corso della semifinale, i compositori hanno anche siglato la pace con le caporali che, tuttavia, in finale, non avranno pietà di nessuno. Tra le tre coppie in gioco, tuttavia, i compositori formano la coppia meno amata dal pubblico. Tra i due litiganti, però, potrebbero spuntarla la clubber che, durante l’intero viaggio, sono riuscite ad emozionarsi, a divertirsi e a portare a casa i grandi insegnamenti che solo un’avventura come Pechino Express può dare. Le caporali e le clubber potrebbero così diventare la prima coppia, tutta femminile a vincere Pechino Express. In sei edizioni, l’unica donna a vincere è stata Debora Villa nella prima edizione che, in coppia con Alessandro Sampaoli, formava la coppia degli attori.

