WALL STREET: IL DENARO NON DORME MAI/ Su Iris il film con Michael Douglas (oggi, 8 novembre 2017)

Wall Street - Il denaro non dorme mai, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 8 novembre 2017. Nel cast: Michael Douglas e Shia LaBeouf, alla regia Oliver Stone. Il dettaglio.

08 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST MICHAEL DOUGLAS

Il film Wall Street - Il denaro non dorme mai va in onda su Iris oggi, mercoledì 8 novembre 2017, alle ore 21.00. La pellicola è stata diretta nel 2010 da Oliver Stone e presenta un cast formidabile con attori straordinari come Michael Douglas, Shia LaBeouf, Josh Brolin, Carey Mulligan, Susan Sarandon e Frank Langella. Si tratta del seguito di Wall Street, pellicola del 1987. Nel film figura anche l'attore Eli Wallach, volto noto del cinema western americano, alla sua ultimissima apparizione su un set cinematografico. Wall Street- Il denaro non dorme mai è stato distribuito nei cinema americano nel settembre del 2010. In Italia è uscito ad ottobre dello stesso anno. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

WALL STREET: IL DENARO NON DORME MAI, LA TRAMA DEL FILM

Gordon Gekko, dopo ben otto anni di reclusione, ha scontato la sua pena detentiva. Trascorsi sette anni dalla sua liberazione, Gordon decide di pubblicare un libro in cui avverte il mondo intero del tracollo finanziario che ben presto subirà l'intera economia statunitense. Ma non viene creduto dagli addetti ai lavori, che lo considerano un ciarlatano. Gordon ha anche una figlia, Winnie, che odia suo padre perché, a suo dire, colpevole della morte di suo fratello Rudy. Dopo il suicidio di quest'ultimo padre e figlia non hanno alcun rapporto. Il fidanzato di Winnie, Jacob, è impiegato presso un famoso istituto di credito specializzata nel finanziamento di progetti legati all'energia rinnovabile. Grazie al suo lavoro encomiabile, Jacob riceve un premio in denaro da parte di Luois Zabel (proprietario della banca presso cui lavora) di circa un milione di dollari. Senza pensarci troppo, Jacob decide di investire l'intera somma per acquistare le azioni nella banca ma poco dopo scopre che l'istituto è prossimo al fallimento e Jacob perde tutto il capitale. Nel frattempo Zabel tenta il tutto per tutto pur di salvare la sua banca. Al fine di preservare gran parte dei posti di lavoro dei suoi dipendenti è costretto a cedere l'istituto ad un prezzo ridicolo. Poco dopo si suicida. Jacob è furioso e decide così di vendicare la morte di Zabel Per farlo contatta Gordon, suo suocero, tentando di far riappacificare l'uomo e la sua futura sposa. Grazie all'aiuto di Gordon riesce a risalire al colpevole del tracollo finanziario di Zabel, ovvero il milionario Bretton James, direttore della Churcill Schwartz. Senza grandi problemi, James si fa assumere presso la banca diretta da Bretton, conquistando la sua fiducia.

