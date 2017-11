ALESSANDRO MONFORTE / Roberto Farnesi fra Tessa e il ritorno di Aurora, chi sceglierà? (Le tre rose di Eva 4)

Alessandro Monforte, personaggio interpretato da Roberto Farnesi, a Le tre Rose di Eva 4 deve fare i conti col ritorno di Aurora, dovrà rinunciare al suo amore per Tessa?

Roberto Farnesi, con Anna Safroncik, a Le tre Rose di Eva 4

IL RITORNO DI AURORA CAMBIA TUTTO

Le tre rose di Eva 4 ci hanno fatto rivedere Alessandro Monforte, il personaggio di Roberto Farnesi, a distanza di due anni dagli ultimi eventi. In seguito alla morte di Aurora, il protagonista si è ritrovato infatti a condividere la sua vita con la cognata Tessa con cui è sbocciato un grande amore. I due hanno deciso in seguito di condividere anche l'educazione della piccola Eva, che ha imparato a vedere nella zia una nuova mamma. La storia d'amore fra Alessandro e Tessa subisce un duro colpo quando le speranze del primo si concretizzano nel ritorno di Aurora. Quest'ultima si presenta infatti all'esterno della villa di famiglia e crolla fra le braccia del suo amore, incredulo di poterla riabbracciare ancora. Diventa tuttavia difficile rivelare alla donna quali cambiamenti ci siano stati durante la sua assenza e per questo Alessandro preferisce rimandare in un secondo momento le dovute rivelazioni. L'amore per Aurora è infatti troppo grande per il protagonista, che però si ritrova diviso a metà a causa dei sentimenti che prova per Tessa. I due verranno in seguito sorpresi dalla donna mentre si baciano e dovranno confessare la loro unione, provocando una grande frattura fra le due sorelle. Alessandro tuttavia deve affrontare altri due problemi: da un lato scoprire chi abbia tenuto Aurora lontana dalla famiglia per tutto quel tempo e dall'altra guardarsi le spalle dagli Astori, che lo accusano di essere responsabile della morte del primogenito Ivan.

L’ODIO DI ALESSANDRO MONFORTE PER FABIO INCRINERÀ IL FRAGILE RAPPORTO CON AURORA?

Il ritorno di Aurora non può far altro che provocare una forte confusione in Alessandro, che si è ritrovato diviso fra due fuochi. La donna e Tessa rappresentano alla fine il presente ed il passato del protagonista, lasciandolo incerto su come procedere verso il futuro. Un problema che sconfina anche nel suo rapporto con la figlia e nella possibilità di doverla perdere entro breve. Allo stesso tempo Alessandro ha trovato in Fabio Astori, il fratello di Ivan, la sua più grande nemesi da due punti di vista diversi. Da un lato Fabio è il principale accusatore del suo rivale ed uno dei più determinati della famiglia a volerlo vedere dietro le sbarre per il presunto omicidio del fratello. Dall'altro l'incontro fra Fabio e Aurora ha spinto quest'ultima ad allontanarsi da Alessandro, un dettaglio che nelle prossime trame complicherà ancora di più lo strano triangolo familiare che si è creato.

ALESSANDRO SEMPRE PIÙ SPINTO VERSO TESSA

Una nuova nuvola si prepara a farsi strada nel cielo di Alessandro ne Le tre rose di Eva 4. Il protagonista potrebbe infatti scoprire che Tessa è convinta di essere rimasta incinta. Se l'evento dovesse trovare conferma, Alessandro si ritroverebbe ad affrontare un nuovo livello della confusione in cui vive già. I sentimenti per Aurora e Tessa hanno creato infatti non pochi problemi nella vita di Alessandro, che nel frattempo dovrà continuare a guardarsi le spalle dagli Astori e dalle loro mire. Senza considerare la lobby che sembra muovere le pedine su un'intricata scacchiera. La situazione che interesserà il protagonista riguarda di riflesso anche Tessa, che vive in questo momento il suo stesso oblio, mentre Aurora sembra ormai aver accantonato il sogno di ripristinare la famiglia di un tempo, scegliendo di puntare tutto sul risolvere i suoi dubbi sugli Astori.

