AMICI 17 CASTING/ Il ballerino Filippo sarà ammesso al pomeridiano? (oggi, 9 novembre)

Oggi, giovedì 9 novembre, alle 13.50 su Real Time va in onda Amici Casting: Nel ruolo di supporter Stefano De Martino e Marcello Sacchetta. Quali saranno i concorrenti di Amici 17?

09 novembre 2017 Redazione

Amici Casting su Real Time

Oggi, giovedì 9 novembre, alle 13.50 su Real time (canale 31 del digitale terrestre) va in onda un nuovo appuntamento con i casting della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Come sempre a supportare e incoraggiare gli aspiranti concorrenti ci saranno i ballerini Stefano De Martino e Marcello Sacchetta. Ricordiamo che i casting andranno in onda fino al 17 novembre, il giorno dopo - sabato 18 novembre - su Canale 5 ci sarà il primo pomeridiano di Amici 17 in cui verrà composta la classe della nuova stagione. La puntata di ieri di Amici Casting si è conclusa lasciando in sospeso l’esito dell’esibizione del ballerino Filippo, che per il suo problema fisico (ha un braccio più piccolo dell’altro) non ha potuto proseguire gli studi al San Carlo. Su Twitter i fan del programma fanno il tifo per lui: “È la prima volta che un ballerino mi fa piangere dall'emozione. Davvero bravo. #AmiciCasting #Amici17”, “Ma come continua domani? Lui deve entrare! #amicicasting” e “molto bravo sto ragazzo #AmiciCasting”, hanno scritto alcuni utenti. In attesa di scoprire quale sarà il destino di Filippo, vediamo come è andata la puntata dei casting di ieri.

PROMOSSI E BOCCIATI

La puntata di mercoledì 8 novembre di Amici Casting è iniziata con Angelica Cinquantini, che l’anno scorso perse nella sfida contro Shady. Anche questa volta Angelica non riesce ad entrare nella scuola di Amici. È il turno di Simone in arte Mose che presenta alcuni sui inediti: “Ho paura”, “Tutto più semplice” e “Tutto mi parla di te”. Mose si candida al banco di Amici. Anche la ballerina Claudia Manto conquista un posto per il pomeridiano del 18 novembre. La cantante Rosy Castello, invece, non riesce ad entrare. Anche Serena Vitaliano non supera il casting. Arriva, anzi torna Simona Mazzeo in arte Meezy, che l’anno scorso perse la sfida contro Mike Bird. Questa volta Mezzy è candidata al banco. L’ultimo a esibirsi è il ballerino Filippo Di Crosta, che attende di sapere se riuscirà a candidarsi al banco di Amici.

