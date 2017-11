ANDREA RADICE/ Over, I Need a dollar, l'assegnazione di Mara Maionchi: come se la caverà? (X Factor 2017)

Andrea Radice, il cantante degli Over, si esibirà con il brano I Need a dollar di Aloe Blacc. Riuscirà ad essere più determinato questa sera?

Andrea Radice, X Factor 2017

LA SCENOGRAFIA PENALIZZA ANDREA RADICE

Andrea Radice è riuscito a conquistare un grande applauso grazie alla sua ultima esibizione a X Factor 2017. Purtroppo gli ultimi Live Show hanno comportato anche una piccola caduta per il concorrente degli Over, che non è riuscito a annullare i dubbi dei giudici nei suoi confronti. Sulle note di Make It Rain di Ed Sheeran, Andrea ha affrontato la sua performance con la potenza che caratterizza la sua voce, ma sembra essere stato penalizzato dalla scenografia sullo sfondo. In particolare Manuel Agnelli ha dimostrato di non gradire l'esibizione del concorrente, finendo con il sottolineare di essersi annoiato e di non essere riuscito a vedere in lui qualcosa che vada al di là della sua evidente simpatia. Mara Maionchi non poteva che difendere uno dei diamanti della sua categoria, anche se ha dovuto ammettere che l'abito scelto per Andrea non ha giocato a suo vantaggio.

ANDREA RADICE CANTA ''I NEED A DOLLAR''

La scelta di Mara Maionchi per il secondo Live Show di Andrea Radice è ricaduta su I Need a dollar di Aloe Blacc. Il concorrente di X Factor 2017 dovrà quindi affrontare qualche difficoltà in più, dato che durante il Daily ha ammesso di non conoscere il testo dell'artista americano. Il singolo appartiene tra l'altro al genere R&B e soul, caratteristiche che lo rendono affine alle qualità canore di Andrea e questo potrebbe di certo agevolarlo sul palco. Mara Maionchi ha sottolineato tuttavia al concorrente degli Over di affrontare questa nuova esibizione con maggiore determinazione rispetto alle precedenti, in cui ha mostrato meno verve di quella che possiede. Il cantante di contro non si è dimostrato troppo sorpreso dalle parole della giudice, visto che nel corso della sua vita ha sempre ricevuto questo tipo di critica da tutte le persone che lo conoscono. Che sia l'inizio di un nuovo percorso di consapevolezza?

UN LOOK CHE FA PARLARE

Il look di Andrea Radice continua ad essere al centro delle critiche dei giudici di X Factor 2017. Il concorrente degli Over aveva infatti ricevuto qualche rimbrotto fin dalle Audizioni, ma sembra che la situazione si sia ribaltata. Durante il primo step, il cantante napoletano aveva infatti fatto sorgere nella sua attuale coach dei dubbi riguardo alle sue scelte di stile, mentre era stato difeso da Manuel Agnelli. Nell'ultimo Live Show si è verificato invece l'esatto opposto, dato che il coach dei Gruppi ha contestato le scelte stilistiche per l'esibizione di Andrea, mentre Mara Maionchi ha cercato di spostare l'attenzione verso la voce del suo pupillo. Andrea rimane a tutti gli effetti uno dei cavalli di battaglia degli Over, che al pari dei Gruppi, alla fine può contare su qualche successo in più. Andrea tuttavia dovrà fare di tutto per non snaturarsi e mostrarsi al pubblico per quello che è, forse puntando in realtà sul contrasto fra la sua voce ed un look più dismesso.

