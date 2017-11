AURORA TAVIANI / Anna Safroncik sempre più in crisi con Alessandro si avvicina a Fabio (Le tre rose di Eva 4)

Anna Safroncik interpreta Aurora Taviani in Le tre rose di Eva 4 che ritornata dopo due anni di assenza, si trova a dover combattere per la sua famiglia ed il suo amore contro gli Astori

IL RITORNO A VILLALBA DOVE NIENTE È COME PRIMA

L'ingresso di Aurora Taviani ne Le tre rose di Eva 4 avviene in modo graduale. Le prime battute della precedente puntata hanno ruotato infatti sulla morte del personaggio di Anna Safroncik e sull'effetto della sua assenza nella vita di Alessandro e della figlia. La sua entrata in scena avviene tra l'altro nel momento di svolta apparente di Monforte, che finalmente sembra aver trovato un nuovo amore in Tessa. Il tempo per Aurora si è invece fermato a quel giorno di due anni fa, dato che i suoi ricordi sono avvolti nella nebbia. Per questo cercherà subito di riprendere i rapporti con Alessandro, ignara di quanto sia avvenuto durante la sua assenza. L'incontro con Eva non sarà poi positivo, dato che la bambina riconosce Tessa come madre ed anche per questo provocherà un solco nel rapporto fra le due sorelle. Al di là della felicità nel rivedere che Aurora è ancora in vita, le tre sorelle non si troveranno infatti d'accordo sul futuro del podere di famiglia. Marzia e Tessa sono infatti convinte a vendere agli Astori, mentre Aurora è convinta che siano i veri responsabili di quanto accaduto a Villalba. Incontrerà in modo del tutto casuale Fabio Astori, con cui scambierà qualche sguardo languido dopo aver scoperto la verità sulla storia d'amore fra Alessandro e Tessa. Finisce poi per litigare in modo significativo proprio con la sorella, da cui deciderà di prendere le distanze sia dal punto di vista personale sia per quanto riguarda il futuro dell'attività di famiglia.

AURORA TAVIANI DAPPRIMA SMARRITA E SEMPRE PIÙ DETERMINATA

La prima puntata de Le tre rose di Eva 4 ci ha mostrato un'evoluzione veloce nel personaggio di Anna Safroncik. La sua Aurora è apparsa infatti ingenua al suo ritorno in famiglia e convinta di vivere in una bolla. Un effetto forse collegato con la detenzione forzata voluta dagli Astori, di cui continua ad essere all'oscuro. Il cambiamento nella donna diventa evidente quando scopre la verità su Alessandro e Tessa, spingendola a prendere contatto con una realtà diversa da quella che immaginava. Aurora diventa in pochi attimi fredda e determinata, priva di quella spensieratezza che ha accompagnato il suo ritorno. Con questo animo rinnovato riesce tra l'altro a riavvicinarsi ad Eva, che di certo non ha dimenticato l'identità della sua vera madre e con cui dovrà recuperare il rapporto. La verità sulla sorella e Alessandro l'ha spinta invece a prendere le distanze dalla coppia ed allo stesso tempo anche da Tessa, per dirigere la sua rabbia sulla missione di famiglia: scoprire che cosa è successo veramente il giorno dell'alluvione e quale siano i segreti degli Astori.

AURORA È FRA DUE FUOCHI: GIUSTIZIA PER GLI ASTORI E L’AMORE PER ALESSANDRO

Aurora avrà diverse missioni da compiere nella seconda puntata de Le tre rose di Eva 4. Da un lato la donna dovrà portare a termine il compito che si è auto-assegnata in precedenza, ovvero avvicinarsi alla famiglia Astori. Sicura che Fabio sia del tutto affascinato dalla sua presenza, la protagonista deciderà infatti di fare leva proprio sull'unico erede della potente famiglia per ottenere le informazioni che le occorrono. Allo stesso tempo la relazione con Alessandro continuerà ad essere sempre più complicata, soprattutto quando Tessa inizierà a sospettare di essere incinta. Se Aurora dovesse scoprire questo particolare, potrebbe decidere di troncare definitivamente i rapporti con Alessandro e fare di tutto per portargli via la figlia. La nascita di un bambino nella nuova coppia le confermerebbe infatti che la loro unione è stata rafforzata dalla sua assenza, ma che allo stesso tempo non si fonda su un ripiego momentaneo.

