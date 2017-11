Annamaria / Uomini e Donne: Vito si tira indietro, nuovi scontri con Tina e Graziella (Trono Over)

Annamaria, la dama over del trono di Uomini e Donne torna in televisione questo pomeriggio: oggi sarà la protagonista con il cavaliere Vito, Tina Cipollari e Graziella.

09 novembre 2017 Valentina Gambino

Annamaria, Uomini e Donne

Annamaria sarà tra le nuove protagoniste del trono over di Uomini e Donne. La dama campana, nelle passate puntate andate in onda su Canale 5 è stata messa sotto accusa da Gianni Sperti: scopriamo tutte le anticipazioni in vista del nuovo appuntamento di questo pomeriggio, a partire dalle 14.45 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Giorgio Manetti intanto, proseguirà la sua frequentazione con Paola dopo aver mandato via una dama arrivata per poterlo conoscere. Spazio poi, proprio per Annamaria, l'esigente dama che non riesce a trovare il cavaliere adatto a lei. Le dinamiche dopo la diretta di Facebook, si riapriranno proprio con la campana che sta conoscendo Vito. L'uomo è arrivato per corteggiarla e, nonostante qualche ripensamento è rimasto per proseguire con la frequentazione. Dopo una passeggiata con il cavaliere, Annamaria ha confidato di volere continuare la conoscenza anche se ha necessariamente bisogno di elencare cosa non ha apprezzato dell'uomo. Il comportamento della donna però, continua a non convincere i presenti.

Annamaria conosce Vito: dopo un nuovo scontro il cavaliere fa un passo indietro

Di seguito, dopo avere affermato quali sarebbero i "punti deboli" del suo nuovo cavaliere, Annamaria riceverà il nuovo attacco da parte di Tina Cipollari che tirerà in ballo la segnalazione della scorsa puntata andata in onda: per l'ex vamp è vero che sta frequentando qualcun altro fuori dagli studi del trono over di Uomini e Donne. Gemma Galgani a questo punto scenderà in campo in favore di Annamaria mentre Graziella prontamente attaccherà entrambe. Dopo questo lungo battibecco, Vito deciderà quindi di tirarsi indietro e di interrompere la sua nuova conoscenza con la dama: come finirà? Annamaria frequenta davvero un uomo fuori dal programma oppure attende la sua anima gemella? Vedremo come procederanno le cose nel corso delle prossime puntate. Per visionare lo scontro di oggi pomeriggio, vi ricordiamo di sintonizzarvi su Canale 5 dalle 14.45 in poi.

