BARBARA D'URSO SENZA VELI / Gli Sbandati mostrano le sue foto senza veli: è polemica sul web

Il programma Sbandati ha mostrato delle immagini senza veli di Barbara d'Urso pubblicate decenni or sono nelle riviste Playboy e Blitz. Il popolo del web non approva.

09 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Barbara d'Urso è uno dei personaggi più chiacchierati e criticati della televisione eppure i suoi programmi riescono a conquistare costamente ottimi ascolti, sia per quanto riguarda la fascia pomeridiana feriale sia per quanto riguarda la messa in onda della domenica. Non è certo un caso che Domenica Live riesca a battere ad occhi chiusi Domenica In, su Rai 1, ed è forse questo il motivo che ha portato ieri sera gli Sbandati ad un duro attacco contro la Carmelita nazionale. Nell'ultima puntata dell'irriverente trasmissione, infatti, Gigi e Ross hanno mostrato alcuni suoi scatti risalenti a diversi decenni or sono e pubblicati nelle riviste Playboy e Blitz. In essi la d'Urso appare senza veli, come tipico delle riviste sopra indicate. Pur trattandosi di immagini molto vecchie, quando la conduttrice era ben lungi dall'essere un volto noto in televisione, Gigi e Ross ci hanno marciato sopra dando vita a quello che molti hanno identificato come un vero attacco personale. E il fatto non è passato inosservato ai milioni di fan di Barbarella.

Barbara d'Urso e le foto senza veli: il web non approva

Pur consapevoli del fatto che tali immagini siano comunque presenti anche nei social network, i fan di Barbara d'Urso non hanno affatto approvato il comportamento tenuto durante il programma Sbandati. Si tratta di una trasmissione irriverente, ma quanto visto è apparso ai più come un vero attacco personale verso la persona che costantemente riesce a battere la Rai con i suoi talk-show. Ecco quindi che nelle ultime ore i commenti sono esplosi sul web e le critiche per quanto accaduto assolutamente non mancano: "Anche ieri non si sono smentiti, attaccando in modo pesantissimo Barbara d'Urso. Ma non funziona più nemmeno attaccare i volti di punta della concorrenza per fare ascolti" , " Se per fare un po' di ascolti dove comportarvi così, complimenti... non avete capito nulla di televisione. Prendete esempio da lei anziché attaccarla".

