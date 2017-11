BELEN RODRIGUEZ/ In arrivo nuove sorprese: "Ho due grandi progetti imprenditoriali top secret"

Belen Rodriguez, news: la showgirl si presenta nel ruolo di business woman e parla dei suoi progetti imprenditoriali in un'intervista rilasciata a Vanity Fair.

09 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez è una delle showgirl più apprezzate e discusse del momento, grazie alla conduzione di Tu sì que vales ma anche ad altri importanti progetti nel mondo della moda, quale la collaborazione nata in estate con Swarowski. Oltre ad essere un volto noto, l'argentina è anche un'imprenditrice che è riuscita a creare negli anni un vero impero, frutto di grandi sacrifici. Sull'argomento ne ha parlato di recente a Vanity Fair, in un'intervista nella quale ha raccontato i suoi progetti per il futuro ma anche il punto fermo della sua vita. Belen è una vera business woman, proprietaria o socia di varie attività: "Il Ristorante Ricci, avviato a Milano insieme a Joe Bastianich, ma soprattutto i saloni di parrucchieri Cotril, un’attività che mi rende molto orgogliosa. Dopo le prime, normalissime difficoltà a ingranare, oggi stiamo raccogliendo buoni frutti, tanto che abbiamo in programma diverse nuove aperture. Terza attività, il marchio di costumi da bagno Me Fui, in collaborazione con mia sorella Cecilia".

Belen Rodriguez e i progetti per il 2018

Nell'intervista rilasciata a Vanity Fair, Belen Rodriguez ha chiarito di non nutrire grande interesse per il mondo della ristorazione, mentre diverso è il suo affetto per le altre sue attività: "ho capito che con il settore della ristorazione non vado così d’accordo come credevo. Preferisco di gran lunga dedicarmi a Cotril e, di riflesso, alle donne che scelgono questi saloni. Quando le vedo in negozio, rilassate e coccolate, mi sento felice". In merito ai programmi per il 2008, ha dei progetti importanti in vista anche se per il momento non ne può parlare: "Mi cogliete in un momento particolare: ho due grandi progetti imprenditoriali – uno dei quali sono sicura che farà molto discutere -, ma per ora ho l’obbligo di tenerli top secret. Dobbiamo riaggiornarci tra qualche mese". Infine, non può mancare il riferimento alla persona più importante della sua vita: "A volte gli chiedo se mi vorrebbe scambiare con qualche altra mamma e quando scuote la testa e mi dice che vuole solo me, mi sciolgo come una scema. È inutile: sono pazza di lui".

© Riproduzione Riservata.