BLACK SEA/ Su Rai 4 il film con Jude Law e Ben Mendelsohn (oggi, 9 novembre 2017)

Black sea, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 9 nvembre 2017. Nel cast: Jude Law, Ben Mendelsohn e Scoot McNairy, alla regia Kevin Macdonald. La trama del film nel dettaglio.

09 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST JUDE LAW

Il film Black sea va in onda su Rai 4 oggi, giovedì 9 novembre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola che è stata diretta dal regista scozzese Kevin Macdonald, già dietro la cinepresa in lungometraggi di successo come 'L'ultimo re di Scozia' e 'La Vita in un Giorno', regista contemporaneo e grande promessa del cinema internazionale. 'Black Sea' ha un cast di tutto rispetto con gli attori Jude Law che è protagonista accanto all'attore australiano Ben Mendelsohn, conosciuto al pubblico grazie a film come 'Rogue One: A Star Wars Story' o il particolarissimo 'Two Mothers' assieme a Naomi Watts e Robin Wright. Sempre nel cast un attore che sta lentamente raccogliendo i frutti del suo stile recitativo, Scoot McNairy, già in lungometraggi di buon livello come '12 anni schiavo', 'Batman v Superman: Dawn of Justice' oppure 'L'amore bugiardo - Gone Girl' diretto da David Fincher, giusto per citare alcune pellicole. 'Blacksea' è una produzione anglosassone voluta dallo stesso Kevin Macdonald che ne è anche produttore assieme a Charles Steel. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

BLACK SEA, LA TRAMA DEL FILM

Il Capitano Robinson (Jude Law) perde il suo lavoro come capitano di sommergibili adibiti a recupero di relitti sui fondi oceanici. Nella vita ha raccolto poco seminando ancora meno, un matrimonio fallito, un figlio che non conosce affatto, ora anche la disoccupazione, Robinson è sull'orlo del fallimento e se ne rende conto anche se difficilmente trova il bandolo dell'intricata matassa che è la sua vita. Disperato, e con poche chance professionali da poter sfruttare, decide di porsi al soldo di un miliardario di pochi scrupoli che gli affida, spronandolo con un'offerta corposa in denaro contante, l'incarico di recuperare, assieme ad un team selezionato di pseudo-mercenari del settore, di recuperare un sottomarino tedesco affondato nel Mar Nero durante la Seconda Guerra Mondiale. Lo staff affidatogli è poco preparato, alcuni marinai imbarcati nemmeno troppo affidabili così come è poco affidabile il sottomarino stesso. La ciurma metà d'origine russa e per il resto dei componenti anglosassone, determina diverse tensioni dovute alla composizione poco professionale della selezione, comunque sia il Capitano Robinson i pone alla ricerca del sottomarino affondato, è la sua ultima chance e se la vuole giocare sino in fondo. Ma la vera avventura non sarà la ricerca del tesoro affidatogli dal miliardario sconosciuto ma cercare di sopravvivere ad una sorta di gioco al massacro claustrofobico tra i membri dell'equipaggio, i quali, sul fondo marino, inizieranno a mostrare un carnevale di sentimenti corrotti e poco convenzionali, una vera saga delle cattive intenzioni. Sopravviverà Robinson ad una ciurma infernale in una situazione chiusa e soffocante come la plancia di un sottomarino? Lo scoprirete tra tensioni e colpi di scena...

© Riproduzione Riservata.