Beautiful / Sally prosegue il suo boicottaggio e prende una dolorosa decisione (Anticipazioni)

Anticipazioni Beautiful, puntata 9 novembre: Sally è decisa a portare avanti il suo boicottaggio contro la Forrester Creations anche a rischio di perdere Thomas.

09 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful

Dopo diverse puntate di Beautiful ampiamente dedicate alla rottura avvenuta tra Ridge e Brooke, con tutte le ben note conseguenze del caso, nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio si tornerà a parlare degli intrighi delle Spectra ai danni della Forrester Creations. Sarà Shirley a dirigere i giochi, coadiuvata dai suoi collaboratori Darlita e Saul, mentre Sally faticherà a nascondere la propria preoccupazione: proprio ora che la sua relazione con Thomas sta andando a gonfie vele, lei sarà costretta a tradirlo nel peggiore dei modi, causando la sua inevitabile delusione. Quando i suoi dubbi verranno esposti per l'ennesima volta alla nonna, Shirley avrà per la nipote una soluzione molto semplice: se non vorrà fare del male al suo fidanzato Thomas, dovrà smettere di frequentarlo ancor prima che la loro diventi una storia seria. Sally dovrà lasciare Thomas ma il suo cuore le permetterà di farlo? La coppia, infatti, giorno dopo giorno apparirà sempre più felice e innamorata.

Beautiful: la 'talpa' Coco ruba i primi bozzetti

Mentre Shirley e Sally continueranno a discutere delle conseguenze che il boicottaggio potrà avere nella relazione con Thomas, oggi a Beautiful Coco continuerà a portare avanti il suo ignaro progetto. Saul e Darlita nasconderanno una telecamere nella spilla da lei posseduta e grazie ad essa i primi interessanti bozzetti verranno spiati dalle Spectra. R.J. si presenterà davanti all'amica per mostrarle i primi progetti della nuova collezione e, suo malgrado, la giovane riporterà tali immagini alla nonna e ai suoi collaboratori che decideranno subito di farne buon uso. L'idea sarà quella di porre delle piccole modifiche sugli abiti, anche se sarà impossibile non notare che si tratta proprio degli stessi disegni di Ridge e Thomas. Ignara di quanto accaduto, Coco continuerà a flirtare con R.J. che si mostrerà sempre più coinvolto dalla giovane Spectra. Zende ha cercato di mettere in guardia lui e Thomas: entrambi saranno presto costretti ad incappare in una brutta sorpresa?

