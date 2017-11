CAMILLE CABALTERA/ Under donne, Lorde, l'assegnazione di Levante: emozionerà i giudici? (X Factor 2017)

Camille Cabaltera, la concorrente delle Under Donne si esibirà questa sera a X Factor 2017 con il brano Lorde di Royals, difficile sotto certi versi

Camille Cabaltera, X Factor 2017

LEVANTE DIFENDE CAMILLE CABALTERA

Camille Cabaltera non è riuscita a conquistare i giudici di X Factor 2017 durante l'ultimo Live Show. Per la concorrente delle Under Donne, così come per la compagna d'avventura Rita Bellanza, diventa quindi ancora più difficile riuscire a ribaltare l'impressione negativa ottenuta nell'ultima esibizione. Salita sul palco con Chandelier di Sia, la concorrente di Levante non è riuscita ad emozionare Fedez, che nonostante le abbia riconosciuto delle doti tecniche evidenti, avrebbe voluto vedere maggiore personalità nella sua performance. Un verdetto che ha trovato concorde anche Manuel Agnelli, che le ha suggerito di osare di più di quanto fatto finora. Levante non ha potuto ovviamente che difendere la propria pupilla ed ha sottolineato di aver trovato invece Camille molto intensa ed all'altezza degli ostacoli riscontrati con il brano. Agli occhi della coach, la concorrente ha comunque dimostrato di avere delle forte potenzialità e di riuscire a trasmettere una grande emozione solo grazie alla sua voce. La stessa che gli altri giudici sembrano tuttavia non aver notato.

CAMILE CABALTERA CANTA ''LORDE'' A X FACTOR 2017

Le abilità di Camille Cabaltera rischiano di non permetterle di proseguire il suo percorso ad X Factor 2017. L'ultima esibizione ai Live Show l'ha messa infatti nel gruppo dei papabili all'eliminazione, fortunatamente scongiurata in ultima battuta. Levante ha quindi il compito di ripristinare la reputazione della sua concorrente e per questo ha scelto per lei una canzone pop del 2013 ed inserita nell'album Pure Heroine. Questa sera, Camille dovrà infatti interpretare Lorde di Royals, un brano difficile sotto certi versi ed in cui potrà inserire una strofa scritta di suo pugno. Durante le assegnazioni al Daily, la coach delle Under Donne ha sottolineato tra l'altro che il ritmo originale della canzone verrà velocizzato proprio per permettere a Camille di inserire la sua dote più evidente, ovvero la capacità di passare dal classico al rappato pur mantenendo una forte linearità nell'esecuzione.

QUESTA SERA CONVINCERA' I GIUDICI?

L'ultimo Live Show di X Factor 2017 non ha permesso a Camille Cabaltera di spiccare il volo, così come si aspettava il pubblico da casa e forse anche i giudici. L'impressione tuttavia è che anche in questo caso la concorrente abbia dovuto pagare le critiche ottenute dalla sua coach, dato il grande clima di tensione che si è creato fra Levante e gli altri giudici. Una situazione problematica generale, a causa di un forte attrito fra tutti i coach, ma che in particolar modo ha colpito la timoniera delle Under Donne. Levante è infatti stata fortemente criticata per l'assegnazione data a Camille, che di conseguenza non ha potuto brillare con la sua esibizione. Al di là del piccolo scivolone, il giovane talento delle Under Donne continua ad essere una delle concorrenti più in vista di quest'edizione e la speranza è che sappia risollevarsi con la nuova performance.

