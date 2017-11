COMMANDO/ Su Rete 4 il film con Arnold Schwarzenegger (oggi, 9 novembre 2017)

Commando, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 9 novembre 2017. Nel cast: Arnold Schwarzenegger e Rae Down Chong, alla regia Mark L. Lester. La trama del film nel dettaglio.

09 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film d'azione in prima serata su Rete 4

NEL CAST ARNOLD SCHWARZENEGGER

Commando va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 9 novembre 2017, alle ore 21.15. Prime time tutto muscoli e azione con la pellicola di genere action-movie cult che ha lanciato e consacrato come attore principale del filone muscoli e azione l'austriaco Arnold Schwarzenegger. Il film è stato diretto dal regista Mark L. Lester, principalmente direttore di B-movie tra l'horror o l'action, da menzionare, oltre che per la pellicola in oggetto per il buon film 'Fenomeni Paranormali Incontrollabili' ispirato ad un romanzo di Stephen King). 'Commando' è uscito nelle sale americane nell'anno 1985 riscuotendo un grande successo di pubblico. Negli anni di 'Rambo' e delle pellicole di Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger impose la sua presenza nel mondo delle star hollywoodiane con diversi film di successo a partire da questa pellicola di poco successiva a 'Conan' e 'Terminator'. Nel cast di 'Commando' anche l'attrice canadese Rae Dawn Chong, negli ultimi anni tornata al successo con l'ottimo film 'A Casa con Jeff' del 2011. Assieme alla coppia anche l'allora giovanissima strega Alyssa Milano, attrice che proprio nella serie TV 'Streghe' ha ritrovato il successo al fianco delle sue sorelle magiche. Autore delle musiche di 'Commando' il musicista James Horner, specialista di pellicole nelle quali azione e fantascienza sono la base per esprimere il suo estro sonoro. Ma vediao insieme la trama del film nel dettaglio.

COMMANDO, LA TRAMA DEL FILM

'Commando' è un classico film d'azione di stampo americano. Arnold Schwarzenegger interpreta il Colonnello John Matrix, militare in congedo il quale vive finalmente la sua vita in serenità assieme alla figlioletta Jenny (l'allora giovanissima Alyssa Milano), tra le montagne di un'America serena e da cartolina. La pace durerà però pochissimo, avvisato dal suo ex-commando, il Colonnello Matrix viene a sapere che una squadriglia super addestrata sta sterminando la sua ex truppa uomo dopo uomo ed ovviamente lui, essendo stato il capo del manipolo di soldati, è l'ultimo della lista. Nonostante la protezione, la sua guardia del corpo viene brutalmente uccisa e la figlioletta rapita, dando inizio ad un'escalation in cui il fattore 'revenge' sarà predominante nella volontà di John Matrix di liberare innanzitutto la figlia e scoprire chi sia quel commando assassino sulle sue tracce. Lo scoprirà prestissimo alle spalle dell'azione e del rapimento, un suo ex soldato specializzato cacciato dal Colonnello per i modi troppo brutali durante le azioni di guerriglia, il soldato Bennet (Vernon Wells, conosciuto nei cast di 'Interceptor - Il guerriero della strada' o di '2013 - La Fortezza' al fianco di Christopher Lambert). Il commando di Bennet è tenuto insieme con lo sputo, rivalità interne e poca disciplina, nonostante l'alto valore d'addestramento degli uomini, li pone spesso uno contro l'altro e sarà abile John Matrix a insinuarsi all'interno di esso per eliminare uno dopo l'altro i traditori, facendo attenzione alla figlia in ostaggio di Bennet.

