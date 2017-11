Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser / Nuova crisi per l'argentina: lacrime per Francesco Monte (GF Vip 2)

09 novembre 2017 Valentina Gambino

Cecilia Rodriguez esce da una crisi e dopo poche ore ripiomba dentro un'altra. Il suo problema principale risiede nelle modalità: è stata troppo frettolosa con Francesco Monte? L'argentina infatti, ha avuto modo di confrontarsi con lui in diretta televisiva e, dopo un faccia a faccia molto doloroso, ha deciso di lasciare l'ex tronista e invitarlo a continuare la sua vita senza di lei al suo fianco. Dopo aver "chiarito" con l'aspirante attore, la sorella di Belen è caduta immediatamente tra le braccia di Ignazio Moser ma i dubbi dentro il suo cuore persistono. "E' una persona che a me ha fatto tanto bene, anche se ha fatto male su altre cose... Non poterlo abbracciare, non potergli fare qualche coccola per farlo stare sereno, mi manda fuori di testa", ha confidato l'argentina durante l'ultimo daytime del Grande Fratello Vip. Queste parole, hanno letteralmente lasciato senza parole gli estimatori del reality show, che non si spiegano che tipo di coinvolgimento abbia attualmente la Rodriguez nei confronti del suo ex.

Cecilia ha una nuova crisi ripensando a Francesco

Dopo la scorsa diretta, Cecilia ha avuto modo di confidarsi con Jeremias e anche in quel caso, le lacrime hanno solcato il suo volto. “Non m’interessa cosa pensano di me, ma mi interessa quello che pensa Fra, mi dispiace tanto… lui, la sua famiglia…” ha confidato la modella argentina parlando con il fratello maggiore. “Non mi capiranno, non mi perdonerà mai perché lo conosco com’è fatto!”, ha continuato per poi ribadire tutti i progetti: “Ho immaginato tanto la vita con lui, ma sul serio…”. Ieri invece, la nuova crisi. Parlando proprio con Ignazio Moser, l'argentina si è lasciata andare ad un pianto liberatorio. “La gente fuori fa uguale solo che non si vede.. C’è una linea di confine molto sottile tra rispetto e vivere molto.. Ti sei sempre comportata bene, non te lo dico solo per.. Intanto non è che tu sei stata con lui fino al giorno prima, erano già 53 giorni che eri qua. Non è che da un giorno all’altro sei andata da un letto all’altro”, ha affermato il ciclista. Le parole del nuovo fidanzato non sono bastate per farla smettere di piangere. “Forse sono stata troppo egoista, però era una cosa che volevo. Mi fai stare bene”, ha concluso lei.

