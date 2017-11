Chi ha vinto Pechino Express 2017? Pagelle e vincitori: le Clubber sovvertono i pronostici

Pechino Express 2017, dopo 136 km di sfide e prove, hanno vinto le Clubber, la coppia formata da Valentina ed Ema. Seconde le Caporali, ultimi i Compositori

Le Clubber vincono Pechino Express 2017

Sono le Clubber le vincitrici di Pechino Express 2017. Dopo una battaglia all’”ultimo sangue”, tra autostop difficili, prove disgustose o raccapriccianti, Ema e Valentina portano a casa il trofeo e il montepremi che verrà devoluto alle popolazioni terremotate. Seconde si piazzano le Caporali, con un’ottima sfida finale e dopo aver portato avanti una gara degna di questo nome, specie nelle puntate precedenti la finale, che le hanno viste sempre in testa. Terzi, invece, i Compositori: la loro, forse, è la posizione che più era stata prevista, al punto che anche loro stessi, a notizia dell’eliminazione, si sono domandati “ma come abbiamo fatto ad arrivare in finale? Lungo gli ultimi 136 km, dall'Iseyama Kotai Shrine di Yokohama fino al West Park Bridge di Odaiba, in quel di Tokyo, le tre coppie finaliste si sono sfidate per l’ultima volta, chiedendo alloggi per la notte e mettendo in campo creatività e furbizia.

I COMMENTI SUI SOCIAL

Sui social, intanto impazzano i commenti: innegabile il fatto, notato ed evidenziato dai follower del programma, che le Caporali siano state un po’ “sfortunate”. Essendosi distinte per tutta l’edizione, ed essendo state praticamente in testa per buona parte del programma, la loro vittoria era quasi cosa certa. Se qualcuno fa notare questa cosa, altri inneggiano alla prima vittoria femminile dopo anni ì, quasi tutti si commuovono per il gran finale ricco di ricordi. Sorpresi, poi, per il fatto di non aver lasciato spazio finale alle Caprorasli per un commento: “forse la Elia ha tirato giù tutti i santi” commenta una spettatrici sulla pagina Facebook del programma. Insomma, come sempre, si tratta di un’edizione assai contestata, che ha sorpreso tutti proprio sul finale. A onor del vero, sembra molto probabile che proporio questa certezza di essere le favorite abbia svantaggiato le Caporali: in questa puntata, nonostate la sfida sia stata portata avanti egregiamente, in molti avranno notato un piccolo calo, che ha indubbiamente favorito le avversarie.

