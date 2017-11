Claudia Cardinale/ L'amore per Squitieri e "la strana coppia" con Ottavia Fusco (La Vita In Diretta)

Claudia Cardinale, tra le attrici italiane più grandi di sempre, ospite oggi 9 novembre 2017 a La Vita In Diretta: l'amore per Squitieri, la carriera e molto altro

Claudia Cardinale (LaPresse)

La nota attrice italiana Claudia Cardinale ospite oggi, giovedì 9 novembre 2017, a La Vita In Diretta. Ritenuta tra le migliori interpreti di sempre, al pari di Sophia Loren e di Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale ha parlato di vari argomenti ai microfoni di Marco Liorni, a partire dall'ex marito Pasquale Squitieri, noto regista: “E stato l’unico uomo della mia vita, ho fatto 11 film con lui”. Dall'amore per Squitieri alla carriera cinematografica, con il produttore Franco Cristaldi: “E’ stato un grande produttore, ero pagata al mese: facevo quattro film all’anno ma venivo pagata al mese, come un impiegata. Quando ho incontrato Pasquale (Squitieri, ndr), mi ha fatto aprire gli occhi”. E poi una rivelazione sulla carriera da star, che non era nei sui progetti di adolescenza, anzi: “Io non volevo fare il cinema, avevo una sorella che voleva fare cinema. Io volevo fare l’esploratrice - commenta ironicamente - ci sono riuscita: ho girato dappertutto (ride, ndr): in Amazzonia, in Brasile, in Australia”.

A TEATRO CON "LA STRANA COPPIA"

Claudia Cardinale, dopo oltre dieci anni, è tornata a teatro con lo spettacolo “La Strana Coppia”, regia di Antonio Mastellone. Accanto a lei Ottavia Fusco, presente anche lei a La Vita In Diretta: “Siamo con altri bravissimi attori. Ringraziamo, lo dico accanto a Claudia, l'amore per questo uomo straordinario, l’uomo più libero che abbia mai conosciuto. Ci divertiremo tanto, siamo buffe insieme”. Infatti, era proprio di Pasquale Squitieri l’idea teatrale di vedere insieme sul palcoscenico le due donne più importanti della sua vita: Claudia Cardinale e Ottavia Fusco. La star cinematografica nata a Tunisi ha parlato del suo ruolo nel lavoro teatrale: "Sono una maniaca della pulizia, lei invece butta tutto per terra. Sono sempre con la scopa a pulire tutto". Nessuna rivelazione ulteriore, con le due attrici protagoniste al Teatro Sistina di Roma fino al 12 novembre 2017, l'inizio di un lungo e girovago tour che comprende anche Cagliari, Venezia, Milano, Genova, Torino, Bologna e Firenze.

