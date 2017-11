Colorado/ Anticipazioni seconda puntata: tutti i comici con Paolo Ruffini e Federica Nargi (9 novembre)

Colorado, anticipazioni seconda puntata del 9 novembre 2017: ecco tutti i comici che saliranno sul palcoscenico del programma con protagonisti Paolo Ruffini e Federica Nargi.

09 novembre 2017 Valentina Gambino

Colorado, anticipazioni

La 19esima edizione di Colorado è tornata in pista dalla scorsa settimana. La rete giovane di Casa Mediaset, ha ospitato il programma comico ancora una volta: quali le novità? Tra le tante, l'arrivo di Paolo Migone. Il programma è tornato alla grande mettendo in evidenza come sempre, divertentissimi sketch e tutti i monologhi riuscitissimi dei veterani della trasmissione. Per la sesta volta al timone del programma è tornato Paolo Ruffini, attore, regista e conduttore che non delude mai il pubblico. Proprio il toscano, questa volta firma anche la trasmissione insieme al capo progetto Andrea Boin. Al fianco di Ruffini, troveremo anche stasera Federica Nargi e il comico Scintilla (all'anagrafe Gianluca Fubelli). Proprio il fidanzato di Elena Morali, è presente in studio fin dalla prima edizione. Oltre alle novità legate alla conduzione, Colorado ha “arruolato” nuovi comici e oltre al citato Paolo Migone, troveremo: Herbert Ballerina, Dado alias Gabriele Pellegrini, e Antonio Ornano. Nel cast del programma comico anche l'ex Pupa Francesca Cipriani.

Colorado, i comici sul palcoscenico di Italia 1

Sul palcoscenico di Colorado, questa sera, giovedì 9 novembre 2017, ritroveremo: Paolo Migone, che racconterà le differenze tra uomo e donna; Roberto Lipari, alle prese con un perfetto mix tra bufale e televisione e Antonio Ornano, che, in uno spassoso monologo, spiegherà al pubblico come cambia la vita di coppia quando si diventa genitori. In ultimo, non mancheranno le divertentissime incursioni delle web star e youtuber iPantellas e i PanPers con un nuovo e inedito pezzo musicale che faranno ascoltare per la prima volta durante lo show comico di stasera. Nel backstage dello studio di Colorado, a telecamere accese ci sarà Daniele Battaglia che darà vita a spiritosissime gag con il cast del programma di Italia 1 e raccoglierà contenuti esclusivi per i siti di Colorado e Radio 105, radio partner del programma. Ed intanto, c'è molta attesa anche per il ritorno in pista di Gianluca Impastato che, dopo il GF Vip, intervistato da TVZap ha dichiarato che ritornerà e racconterà la sua esperienza all'interno del reality show con una possibile sorpresa: “Ho già mobilitato i miei compagni della casa che sono già usciti per venire a farmi compagnia durante le puntate. Vediamo se sarà possibile portarli sul palco”.

