Corinne Clery / GF Vip 2: “Dopo una notte con me... anche Angelo non trova le mutande!”

Corinne Clery e Angelo Costabile, dopo il Grande Fratello Vip: scoppia nuovamente la passione per la coppia che sta insieme da sette anni, ecco le dichiarazioni dell'attrice.

09 novembre 2017 Valentina Gambino

Corinne Clery e Angelo Costabile

Le tre settimane nella Casa del Grande Fratello Vip 2017 sono bastate a Corinne Clery per restare nel cuore degli italiani. La francese ha dato modo di diventare in poco tempo una delle protagoniste assolute del programma in onda ogni lunedì sera su Canale 5. I battenti si erano aperti con lo scontro trash tra lei e la rivale di sempre, la burrosa Serena Grandi. Poi le dinamiche dell'attrice sono proseguite con le dichiarazioni nei confronti del suo fidanzato, Angelo Costabile. Intervistata in esclusiva da Novella 2000, l'ex gieffina racconta che forse, questo scontro televisivo con la rivale di sempre le condurrà insieme in teatro per uno spettacolo senza precedenti. “Grazie al Gf Vip ho ritrovato me stessa. Ero in un momento di confusione e quella casa mi ha aiutato”, confida la Clery al telefono con la redazione del settimanale di gossip. Successivamente, le chiedono se ha seriamente pensato di lasciare il suo fidanzato: “Non lo lascerei mai. Nella casa avevo tante paure, ma non c’entra Angelo. Mi sono fatta tante domande e una volta fuori con lui è più bello di prima”.

Corinne Clery racconta la ritrovata passione con Angelo Costabile

Proprio ieri Angelo Costabile ha dichiarato da Barbara d'Urso che, dopo un periodo di crisi, hanno ritrovato la passione. "E' tutto vero", afferma Corinne Clery intervistata da Novella 2000. Lo scorso lunedì sera, l'attrice è uscita dal Grande Fratello Vip senza mutandine: “Verissimo, avevo il costume e l’ho tolto. Me le sono messe in auto”, racconta. Poi racconta la passata notte di fuoco con il suo fidanzato: è andato tutto bene tra di loro? “Me lo chiedete pure? Fate voi, immaginate e non aggiungo altro. Anzi vi dico che dopo una notte con me Angelo non trova neppure le mutande”. Corinne quindi, ha confermato ciò che aveva riferito proprio ieri Angelo Costabile, intervistato da Barbara d'Urso. Il 38enne infatti, aveva confidato di essere in studio senza le mutande ed aveva parlato proprio con Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. Dopo un periodo di crisi passando il tempo con le scommesse sul telefonino, Angelo ha ritrovato la sua donna e con lei anche il dialogo e la passione che li contraddistingue da sette anni a questa parte.

© Riproduzione Riservata.